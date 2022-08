Le chiffre d'affaires trimestriel de Booking Holdings augmente grâce à une forte demande de voyages

Les voyageurs fatigués par la pandémie ont repris leurs activités régulières, y compris les vacances. La hausse des tarifs aériens et hôteliers n'a guère freiné l'appétit des consommateurs, et les dépenses se sont déplacées de l'électronique et des vêtements vers l'hôtellerie, le divertissement et les voyages.

La société basée à Norwalk, Connecticut, a enregistré un bénéfice net de 857 millions de dollars, soit 21,07 dollars par action, au cours du trimestre déclaré, contre une perte de 167 millions de dollars, soit 4,08 dollars par action, un an plus tôt.

Les réservations brutes de voyages ont augmenté de 57 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 34,5 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos le 30 juin est passé de 2,16 milliards de dollars un an plus tôt à 4,29 milliards de dollars.