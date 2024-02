Les actions de Booking Holdings ont chuté de 8,5 % avant la cloche vendredi, après que l'agence de voyage en ligne ait prévu un ralentissement de la croissance des réservations au premier trimestre et sur l'ensemble de l'année, alors que la demande de voyages aux États-Unis se normalise après un boom post-pandémique.

Booking devrait perdre plus de 11 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes se maintiennent, bien que la réaction de Wall Street aux résultats du quatrième trimestre ait été mitigée, certains notant que les perspectives de croissance de l'entreprise pour 2024, légèrement supérieures à 7 %, étaient conservatrices.

Les réservations brutes de la société ont augmenté de 24 % en 2023, une année où la demande de voyages s'est maintenue en dépit d'une inflation élevée et d'une réorientation des dépenses des consommateurs vers les services plutôt que vers les biens, un phénomène qui a fait grimper en flèche les actions des entreprises du secteur.

Mais les prévisions pour 2024 des entreprises de voyage et des opérateurs hôteliers, dont Hilton et Marriott, ont indiqué ces derniers jours que la demande devrait croître plus lentement cette année, ce qui a déçu les investisseurs, qui ont abandonné les actions d'Airbnb et d'Expedia à la suite des résultats de Booking.

"Après plus de deux ans de forte performance boursière, la décélération du nombre de nuits réservées pourrait entraîner une légère pause dans les actions", a écrit Brad Erickson, analyste chez RBC Capital Markets, dans une note après la publication des résultats de Booking.

M. Erickson a toutefois relevé son objectif de cours sur l'action à 3 900 dollars, contre 3 550 dollars, en se disant convaincu que Booking retrouverait une "croissance plus rapide que celle du marché".

Les actions de Booking ont augmenté d'environ 61 % au cours de l'année écoulée, ce qui leur confère un ratio cours-bénéfice à 12 mois de 20,8, contre 10,7 pour Expedia et 15,8 pour TripAdvisor.

"Nous pensons qu'une normalisation des voyages était largement attendue pour 2024, mais compte tenu de la récente évolution des actions et des attentes élevées en matière de bénéfices, la décélération (des réservations) est plus forte que prévu", a déclaré Doug Anmuth, analyste chez J.P. Morgan.

Booking a également prévu jeudi que la croissance des réservations brutes au premier trimestre se situerait entre 5 % et 7 %, ce qui est beaucoup plus lent que la hausse de 44 % enregistrée un an plus tôt.

Les actions s'échangeaient à 3 561 dollars vendredi. (Reportage de Nathan Gomes à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)