Booktopia Group Limited est une société australienne de vente de livres en ligne. La société vend des livres électroniques (e-books), des disques numériques polyvalents (DVD), des livres audio, des magazines et des articles de papeterie. Ses marques comprennent Booktopia, Booktopia Publisher Services (BPS) et Booktopia Publishing. BPS propose aux éditeurs des solutions de distribution sur les marchés australien et néo-zélandais. Booktopia Publishing est sa division d'édition commerciale qui publie des livres en format papier et numérique sous la marque Booktopia Editions. Elle propose des livres sur des sujets variés, tels que la fiction australienne, la fiction classique, le crime et le mystère, l'histoire, la poésie, la science-fiction, les thrillers et le mystère, et bien d'autres encore. Elle s'adresse aux entreprises et aux administrations, notamment aux écoles, aux bibliothèques, aux universités et aux administrations. Son centre de traitement des commandes est situé à Lidcombe, dans l'ouest de Sydney. Ses filiales comprennent Booktopia Pty Ltd, Making IT Better Pty Ltd et Virtual Lifestyles Pty Ltd.

Secteur Détaillants autres spécialités