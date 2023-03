BOOSTHEAT : Document AMF CP. 223C0424 13/03/2023 | 18:09 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 223C0424 FR0011814938-FS0195 13 mars 2023 Déclaration de franchissement de seuils (articles L. 233-7 et L. 233-7-1 du code de commerce) IL EST RAPPELÉ QUE LA PRÉSENTE DÉCLARATION EST ÉTABLIE SOUS LA RESPONSABILITÉ DU DÉCLARANT, LA PUBLICATION DE CET AVIS N'IMPLIQUANT PAS LA VÉRIFICATION PAR L'AMF DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES. BOOSTHEAT (Euronext Growth Paris) Par courrier reçu le 13 mars 2023, la société par actions simplifiée HBR Investment Group1 (40 boulevard Henri-Sellier, 92150 Suresnes) a déclaré avoir franchi en baisse, le 9 mars 2023, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société BOOSTHEAT2 et détenir 2 798 878 actions BOOSTHEAT représentant autant de droits de vote, soit 8,30% du capital et des droits de vote de cette société3. Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation du nombre total d'actions et de droits de vote de la société BOOSTHEAT. ________ Contrôlée par M. Hugo Brugière. Société transférée d'Euronext Paris sur Euronext Growth Paris, le 20 septembre 2021. Sur la base d'un capital composé de 33 701 968 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2 ème alinéa de l'article 223-11. 223C0424-FR0011814938-FS0195 Attachments Original Link

Original Document

Permalink Disclaimer Boostheat SA published this content on 13 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 March 2023 17:08:07 UTC.

© Publicnow 2023 Toute l'actualité sur BOOSTHEAT 18:09 Boostheat : Document AMF CP. 223C0424 PU