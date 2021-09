BOOSTHEAT : Document d'information relatif au transfert sur Euronext Growth 16 septembre 2021

Le présent document d'information ne constitue pas un prospectus au sens du règlement européen (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Le présent document d'information a été établi sous la responsabilité de l'Emetteur. Il a fait l'objet d'une revue par le Listing Sponsor et d'un examen par Euronext de son caractère complet, cohérent et compréhensible.

APERCU DES ACTIVITES

1 PRESENTATION DU GROUPE

1.1- Présentation générale

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation

raisonnable et pertinente des ressources. BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus

de 25% de la consommation d'énergie mondiale.

Grâce à ce compresseur thermique de haute performance, la société a conçu une chaudière de nouvelle génération,

appelée BOOSHEAT.20, plus économique et plus respectueuse de l'environnement. La BOOSTHEAT.20 est une

chaudière couplée à une pompe à chaleur : elle utilise les grandes quantités d'énergie libérées par la combustion du gaz à une température de près de 700°C pour initier un cycle de compression, en récupérant à la fois l'énergie renouvelable de l'air extérieur (fonction pompe à chaleur) et la chaleur latente par condensation (chaudière) ; elle combine donc la fiabilité d'une chaudière à condensation avec l'efficacité d'une pompe à chaleur. La technologie développée par BOOSHEAT représente une innovation majeure par rapport aux méthodes de chauffage traditionnelles.

La BOOSTHEAT.20 est une solution de chauffage qui se compose de deux modules : un aérotherme placé à l'extérieur de la maison qui capte des calories gratuites et renouvelables à l'air ambiant ; et l'équipement principal installé à l'intérieur du logement, qui est relié au réseau de gaz et aux conduits existants de chauffage des différentes pièces de l'habitat pour assurer à la fois le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ainsi, la BOOSTHEAT.20 couple l'utilisation du gaz naturel à une source d'énergie renouvelable et gratuite captée par son aérotherme (air chaud) pour une utilisation plus efficiente des énergies. Son compresseur thermique innovant et breveté permet de réduire la consommation des chaudières et leur production de gaz à effet de serre, en les rendant écologiquement et économiquement plus performantes. Avec ces deux modules, BOOSTHEAT développe un produit « plug and play » (pompe à chaleur + chaudière à condensation + ballon d'eau chaude) qui peut se substituer complètement à une installation existante tout en maintenant un très haut niveau de confort et la puissance thermique requise par le bâtiment, quelles que soient les températures extérieures.

La BOOSTHEAT.20 répond à la tendance du marché du chauffage qui adopte les solutions les plus efficaces - chaudière à condensation, pompe à chaleur électrique et désormais pompe à chaleur gaz -, au détriment des systèmes de chauffage traditionnels moins efficients. Sur le marché de la rénovation, les équipements de chauffage centraux gaz et fioul restent en tête avec 585 000 1équipements vendus en France 2020. Toutefois sur le marché de la rénovation en maison individuelle, segment de marché principal pour BOOSTHEAT, la chaudière gaz à condensation est en recul au profit de la Pac air/eau et ce malgré une prise de part de marché sur la conversion des installations fioul. Au niveau Européen, sur le marché des pompes à chaleur, les technologies dites « Air/Eau », affichent la croissance la plus dynamique ces dernières années avec 380 000 systèmes vendus en Europe en 2020, soit une croissance de plus de 15%. Cette tendance confirme les hypothèses de forte croissance du marché pour les pompes à chaleur, et par voie de conséquence les perspectives de ventes de la technologie BOOSTHEAT qui propose une alternative technologique avec sa pompe à chaleur air/eau fonctionnant au gaz.

La technologie développée par BOOSTHEAT s'inscrit dans un environnement où la réduction nécessaire des émissions mondiales de gaz à effet de serre doit être effectuée de façon immédiate, rapide, massive et drastique par rapport à leur niveau actuel pour limiter le réchauffement climatique entre +1,5°C et +2°C2 et où la nécessité de renouveler les équipements de chauffage est élevée du fait de leur ancienneté et de leur consommation énergétique3.

