BOOSTHEAT : HBR Investment Group entre au capital de Boostheat

La société Boostheat annonce que les conditions préalables à sa reprise par la société HBR Investment Group (HBR) ont été réunies et se félicite de l'entrée à son capital de ce nouvel actionnaire de référence pour mener à bien son plan de retournement toujours à l'étude auprès du Tribunal de Commerce de Lyon. Dans le cadre de l'Offre Ferme de prise de participation minoritaire au capital de Boostheat assorties de conditions suspensives, Boostheat a été informé par HBR de la levée de la totalité des conditions suspensives préalables à la prise de contrôle.En parallèle, les sociétés Fluxys (2,83% du capital) et Holdigaz (16,79% du capital), actionnaires de références de Boostheat, ont conclu avec HBR un accord portant sur la cession de l'intégralité de leurs actions ; étant entendu que Fluxys a cédé ses actions immédiatement et que la cession des actions Holdigaz interviendra dans un second temps. A l'issue de ces deux opérations de rachat, HBR détiendra environ 19% du capital de Boostheat.Pour accompagner les besoins de trésorerie de Boostheat à court terme, HBR s'est engagé le 6 décembre 2022 auprès du Tribunal de Commerce à lui verser un apport en compte courant d'un montant d'1 million d'euros dont 500 000 euros dans les jours à venir, permettant de financer la période d'observation et le début du plan de redressement.Par ailleurs, Boostheat envisage, suite à l'accord de principe de son conseil d'administration le 6 décembre, la mise en place d'une ligne de financement de 30 million d'euros en OCEANE – BSA pour financer ses besoins de trésorerie jusque fin 2023, en remplacement de sa ligne actuelle, signée avec la société IRIS Capital.Le Conseil d'administration a décidé de coopter le Président de HBR, Hugo Brugière, en qualité d'administrateur. Ce dernier a été également nommé en qualité de Président Directeur Général de la Société avec effet immédiat.