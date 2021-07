BOOSTHEAT : RECENTRÉ SUR SES FONDAMENTAUX AU COURS DU 1ER SEMESTRE 2021, BOOSTHEAT ENTAME UN NOUVEAU CHAPITRE DE SON HISTOIRE, ET OBTIENT LE SOUTIEN FINANCIER DE SES ACTIONNAIRES DE REFERENCE

Vénissieux, le 20 juillet 2021



Véritable tournant dans l'histoire de la Société, ce 1er semestre 2021 a été marqué par un recentrage sur les fondamentaux technologiques et humains de BOOSTHEAT afin de se doter de l'agilité et de la force nécessaires pour opérer un repositionnement stratégique sous l'impulsion du nouveau Directeur Général, Éric Lambert. Cette mutation est accompagnée par les actionnaires de référence qui confirment ainsi leur confiance dans le potentiel de l'entreprise et lui donnent les moyens de poursuivre sa transformation.

I RECENTRAGE DE BOOSTHEAT SUR SES FONDAMENTAUX TECHNOLOGIQUES ET HUMAINS

Sur le plan humain, les équipes de BOOSTHEAT sont aujourd'hui toutes localisées sur le site de Vénissieux. L'entreprise s'appuie sur 47 collaborateurs au 30 juin 2021 (53 au 31 décembre 2020 et 84 au 30 juin 2020) et a renforcé son équipe R&D des compétences complémentaires de 20 prestataires pour poursuivre son travail de fond sur la fiabilité et l'adaptabilité de sa technologie unique de Compression Thermique ; soit au total 67 personnes (équivalent temps plein) qui sont aujourd'hui totalement engagées sur les projets de BOOSTHEAT.

Elles bénéficient d'ores et déjà de l'ensemble des moyens techniques rassemblés et installés sur ce même site (chambre climatique, moyens d'essais et de tests, laboratoire, métrologie, ligne de production, …) pour valoriser le socle technologique sur lequel l'entreprise s'est développée.

I LA PROMESSE CLIENT AU COEUR DES PRIORITES

Á ce jour, BOOSTHEAT dispose d'un parc d'une soixantaine de machines installées et gérées au quotidien via son Centre de Relations Clients, lui permettant ainsi de suivre au jour le jour le confort client et l'apport réel de sa technologie. Avec la volonté d'offrir une performance et un service à la hauteur des attentes de chacun de ses clients, BOOSTHEAT évalue actuellement, au cas par cas, sa capacité à mettre à niveau et à maintenir au mieux les installations en fonction de l'adaptation de son offre produit aux conditions d'usage de ses clients.

Dans ce cadre, aucune nouvelle vente n'a été réalisée depuis le 1er semestre 2020 et aucun chiffre d'affaires n'a été reconnu au cours du 1er semestre 2021. Les commandes en suspens, que ce soit celles reçues en direct ou via des partenaires comme HOLDIGAZ, seront étudiées au cas par cas à l'aune de la future stratégie commerciale.

I UN NOUVEAU CHAPITRE DE l'HISTOIRE DE BOOSTHEAT

L'entreprise, qui a développé ses dernières années une technologie et un savoir-faire uniques, entend toujours être un acteur de référence de la transition écologique sur le terrain de la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, de l'utilisation optimisée des énergies renouvelables et de l'optimisation des consommations énergétiques.

Processus par processus, sur la base d'un travail collaboratif avec les équipes en place, Éric Lambert - nouveau Directeur Général depuis mi-mai 2021 - consolide une analyse objective de l'entreprise et de son potentiel et écrit d'ores et déjà les premières lignes du nouveau chapitre de la marque à la vocation environnementale.

Il entend aussi rapidement conforter sa conviction sur le potentiel de la technologie propriétaire, mesurer l'étendue des opportunités sur la base du compresseur thermique[1] de BOOSTHEAT et, fort de ses enseignements, préparer une nouvelle feuille de route dont les principes fondamentaux seront dévoilés à la rentrée 2021.

Á cette occasion, une réunion financière de présentation sera organisée pour présenter la feuille de route de BOOSTHEAT sur ces prochaines années. D'ici là, la Société ne communique plus d'indications prospectives.

« Ces premières semaines en immersion au sein des équipes ont conforté ma conviction que BOOSTHEAT dispose d'atouts incontestables pour jouer un vrai rôle dans la transition énergétique… à nous de le démontrer avec robustesse et objectivité. Cependant, je suis tout aussi convaincu que BOOSTHEAT ne pourra pas réussir seule. Nous devons plus encore élargir notre périmètre de collaboration :

avec les laboratoires, les centres de recherche pour pousser encore plus loin la performance de notre compresseur thermique ;

au sein de projets à vocation d'optimisation énergétique et environnementale pour élargir le champ d'application de notre technologie ;

avec des partenaires tout au long de la chaîne de valeur, en conception, production, commercialisation et distribution pour gagner en robustesse et en qualité de service ;

et enfin avec de potentiels clients pour préparer un retour profitable sur le marché.

C'est seulement ainsi que nous serons à même de mettre au plus vite notre technologie à la disposition du plus grand nombre et de faire rayonner notre savoir-faire, en France comme à l'international. » explique Éric Lambert.

C'est ce type de collaboration qu'illustre, parmi d'autres, le projet SUNHORIZON, soutenu par la commission européenne, mettant en œuvre 21 partenaires dont BOOSTHEAT, pour éprouver le couplage de technologies innovantes solaires et pompe à chaleur. D'autres projets sont actuellement à l'étude avec les partenaires de BOOSTHEAT en Europe comme aux États-Unis.

I LE SOUTIEN DES ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE

Comme annoncé le 21 mai 2021, BOOSTHEAT a mis en œuvre une ligne de financement avec IRIS d'un montant total maximum de 10 M€ sur 12 mois via l'émission d'obligations remboursables en actions nouvelles. BOOSTHEAT a procédé à un premier tirage de 1 M€ le 11 juin 2021 suite à son Assemblée Générale approuvant l'opération. La Société dispose d'une trésorerie de 3,5 M€ au 30 juin 2021 contre 10,8 M€ au 31 décembre 2020.

En complément, le 16 juillet 2021, les actionnaires historiques et administrateurs ont concrétisé leur confiance dans la nouvelle orientation en soutenant BOOSTHEAT par un financement additionnel[2]. Ce financement de 5 M€ prendra la forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions au gré de la Société.

Fort de ces deux financements complémentaires, BOOSHEAT estime disposer des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de son pivot stratégique jusqu'en juillet 2022.

En parallèle, la Société travaille sur des sources de financement supplémentaires.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2021, le jeudi 23 septembre 2021 après Bourse

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus de 25% de la consommation d'énergie mondiale.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.





I CONTACTS



ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

[1] Le compresseur thermique, actif clé de BOOSTHEAT, est issu de 10 ans de R&D et protégé par 7 familles de brevets.

[2] Cf Communiqué de presse du 19 juillet 2021

Cette publication dispose du service 'Actusnews SECURITY MASTER '.

- SECURITY MASTER Key : x2lpZcZsYWaVyW5xkp1rm5ZqbGholmLHmJWbxWVsk5/Fb52VyJyVb5SaZnBhmGVq

- Pour contrôler cette clé :https://www.security-master-key.com.