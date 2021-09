BOOSTHEAT : Rapport financier semestriel 2021 27 septembre 2021

l'extérieur de la maison qui capte des calories gratuites et renouvelables à l'air ambiant ; et l'équipement principal installé à l'intérieur du logement, qui est relié au réseau de gaz et aux conduits existants de chauffage des différentes pièces de l'habitat pour assurer à la fois le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Ainsi, la BOOSTHEAT.20 couple l'utilisation du gaz naturel à une source d'énergie renouvelable et gratuite captée par son aérotherme (air chaud) pour une utilisation plus efficiente des énergies. Son compresseur thermique innovant et breveté permet de réduire la consommation des chaudières et leur production de gaz à effet de serre, en les rendant écologiquement et économiquement plus performantes. Avec ces deux modules, BOOSTHEAT développe un produit « plug and play » (pompe à chaleur + chaudière