BOOSTHEAT : TRANSFERT DE LA COTATION DES TITRES DE LA SOCIETE BOOSTHEAT SUR LE MARCHÉ EURONEXT GROWTH EFFECTIF LE 20 SEPTEMBRE 2021

Vénissieux, le 16 septembre 2021

· Nouveau code mnémonique : ALBOO

· Code ISIN inchangé : FR0011814938

La société BOOSTHEAT (la « Société »), annonce le transfert de la cotation des titres BOOSTHEAT sur le marché Euronext Growth Paris. La demande d'admission des titres de la société BOOSTHEAT sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des Admissions d'Euronext le 15 septembre 2021. Le transfert sera effectif à compter de la séance de bourse du 20 septembre 2021.

Ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris vise à permettre à BOOSTHEAT de bénéficier de la dynamique et de la visibilité de ce marché, tout en maîtrisant ses frais généraux. En effet, Euronext Growth Paris propose un fonctionnement simplifié, plus adapté à la taille et aux besoins du Groupe, tout en lui permettant de continuer à bénéficier de l'attrait des marchés financiers.

Euronext Growth Paris étant un système multilatéral de négociation organisé, la Société demeurera soumise aux dispositions applicables en matière d'information permanente du marché et plus particulièrement aux dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (dit « règlement MAR ») et continuera de délivrer une information exacte, précise et sincère, en rendant publique toute information privilégiée concernant le Groupe.

Le document d'information élaboré dans le cadre de ce transfert est accessible sur le site internet de la Société www.boostheat-group.com, onglet Communiqués et Publications/ Rapports (https://www.boostheat-group.com/fr/communiques-publications/rapports).

BOOSTHEAT a choisi ALLEGRA FINANCE comme Listing Sponsor pour l'accompagner sur le marché Euronext Growth Paris. A compter du 20 septembre 2021, le nouveau code mnémonique de l'action BOOSTHEAT sera ALBOO. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0011814938. Par ailleurs, l'action BOOSTHEAT restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Le calendrier définitif du transfert de marché de cotation est le suivant :

16 septembre 2021 avant bourse :

· Diffusion d'un avis Euronext annonçant la radiation des actions BOOSTHEAT sur Euronext Paris.

· Diffusion d'un avis Euronext annonçant l'admission des actions BOOSTHEAT sur Euronext Growth Paris.

20 septembre 2021

· Radiation des actions ordinaires de la société BOOSTHEAT sur Euronext Paris (avant bourse)

· Admission des actions ordinaires de la société BOOSTHEAT sur Euronext Growth Paris (à l'ouverture)

* * *

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus de 25% de la consommation d'énergie mondiale.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.





I CONTACTS

ACTUS finance & communication - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication - Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT - Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

