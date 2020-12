BOOSTHEAT : moins de gaz

Dans un avis AMF paru hier soir, on apprend que le PDG de Boostheat, Luc Jacquet a cédé pour 1,3 M€ de titres de sa société début décembre, à un prix moyen de 3,85€.

Cette vente d’initié nous parait significative puisqu’elle porte sur 3,8% du capital. De plus, elle intervient quelques jours après des cessions plus anecdotiques et moins heureuses de la part du directeur France de Boostheat, autour de 2,5€.

Entre temps, un article de notre confrère Investir avait amplifié le mouvement d’intérêt pour les alternatives au chauffage au gaz, celui-ci ayant vocation à disparaitre dans le cadre de la norme environnementale RE 2020 qui régira la construction neuve à partir de l'été prochain qui favorisera la pompe à chaleur, le bois énergie et influera sur la façon de construire (plus de constructions bois, de béton "vert", etc.).

Vous me direz : pourquoi donc Boostheat, fabricant de chaudière gaz, a-t-il flambé à cette annonce ? Car les chaudières gaz thermodynamiques de Boostheat divisent par deux la facture énergétique. Sauf que rien ne dit qu’elles répondront bien aux critères d’une loi qui reste à débattre au parlement et qu’elles n’ont pas encore fait leur preuve sur le terrain, d’où l’effondrement du cours depuis l’IPO.

