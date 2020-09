BOOSTHEAT : nomme Véronique Salis CFO

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Boostheat a annoncé l'arrivée de Véronique Salis en remplacement d'Yves Chabanon au poste de CFO. Arrivée début septembre, elle a participé à la finalisation du rapoprt financier semestriel et a eu l'occasion d'être présentée lors de la présentation des résultats semestriels le 17 septembre 2020.Véronique Salis a exercé dans le domaine des opérations financières et du conseil en gestion pendant 13 ans en tant que contrôleur financier dans les secteurs publics et privés et pendant 10 ans en tant qu'auditeur interne. Elle est spécialisée dans l'optimisation des processus financiers et dans la réalisation d'audits organisationnels.