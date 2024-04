Vénissieux, le 25 avril 2024

BOOSTHEAT (FR001400IAM7 / ALBOO), acteur industriel et logiciel français de l'efficacité énergétique, est fier d'annoncer que les premiers essais du dernier mode de fonctionnement « pompe à chaleur » de son compresseur hybride au CO 2 ont dépassé toutes les attentes. Pour la première fois, un compresseur permet l'utilisation combinée de l'énergie thermique et/ou électrique dans des pompes à chaleur. Cette innovation offre un véritable levier de flexibilité énergétique pour la production de chaleur ou de froid, tout en délivrant des performances de très haut niveau.

I DES PREMIERS RÉSULTATS QUI SURPASSENT LA PEMIÈRE GÉNÉRATION DU COMPRESSEUR BOOSTHEAT DE PREMIÈRE GÉNÉRATION

Le vendredi 19 avril, BOOSTHEAT entamait la dernière phase de test de son programme de recherche et développement ambitieux démarré en 2023. Cette phase visait à tester et valider le potentiel de l'hybridation de son nouveau compresseur. L'objectif était double : valider le premier compresseur hybride tout-en-un pour les pompes à chaleur et démontrer une amélioration significative de son efficacité pour la production de chaud ou de froid négatif.

Dès les premiers tests, le nouveau compresseur hybride de BOOSTHEAT a révélé des performances exceptionnelles, surpassant de loin celles de son prédécesseur, le compresseur thermique de 1ère génération développée par BOOSTHEAT. Ces résultats impressionnants révèlent une augmentation de plus de 50% de la capacité de compression comparée au modèle précédent, tout en triplant le débit du fluide frigorigène au CO 2 . Cette avancée majeure améliore significativement l'efficacité énergétique et la puissance du compresseur, marquant ainsi une étape cruciale dans l'évolution des solutions de chauffage et de refroidissement.

Basée sur ces résultats initiaux plus que prometteurs, la société confirme dès maintenant les avancées suivantes :

Le développement d'un nouveau compresseur capable de remplacer trois unités de la 1ère génération, permettant ainsi une optimisation significative du coût, de la fiabilité et de l'efficacité. Cette innovation est destinée à rendre le coût du kW thermique plus compétitif pour de nombreuses applications industrielles ; Un design de compresseur pouvant atteindre jusqu'à 50 kW de puissance thermique en configuration simple et jusqu'à 250 kW en configuration en cascade, offrant ainsi une capacité cinq fois supérieure à celle de la technologie antérieure.

I UN POTENTIEL DE MARCHÉ ÉTENDU

Cette avancée technologique ouvre des opportunités significatives dans les marchés industriels de petites et moyennes puissances jusqu'à présent inaccessibles, en particulier dans le secteur de la production de biogaz et de biométhane où l'optimisation des coûts de chauffage et de refroidissement est primordiale. À ce titre, BOOSTHEAT rappelle avoir déjà reçu 2 marques d'intérêt pour l'exploitation de sa technologie.

De plus, cette innovation pourrait susciter un intérêt certain auprès des multinationales du secteur du chauffage et de la climatisation HVAC (heating, ventilation and air-conditioning), permettant à ces entreprises d'explorer des solutions plus flexibles et adaptables aux fluctuations futures des prix et de la disponibilité des ressources énergétiques.

Emilien Benhard, Directeur des Opérations de BOOSTHEAT, déclare : « Ces résultats exceptionnels ne sont pas simplement une validation de notre technologie hybride brevetée. Ils ouvrent des perspectives inédites pour les industriels confrontés aux défis de l'optimisation énergétique. Notre système, totalement flexible, capable de produire du chaud ou du froid en fonction des vecteurs d'énergie, électrique ou thermique, illustre non seulement une réussite pour BOOSTHEAT et ses équipes, mais marque également un pas significatif vers la reconnaissance, par le marché et les industriels, du potentiel révolutionnaire de notre technologie. »

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT est cotée sur Euronext Growth à Paris (ISIN : FR001400IAM7).

Avertissement :

La société BOOSTHEAT a mis en place un financement sous forme d'ORA avec la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO), qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement ou de l'exercice de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la Société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, seront, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la société Impact Tech Turnaround Opportunities (ITTO).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir dans les titres de la Société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

