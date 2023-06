Boostheat : EMILIEN BENHARD NOMMÉ À LA TÊTE DE LA DIRECTION DES OPÉRATIONS DE BOOSTHEAT

Vénissieux, le 6 juin 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel dans le domaine des technologies de l'efficacité énergétique en France, annonce la nomination d'Emilien Benhard au poste de Directeur des Opérations (COO – Chief Operating Officer).

Emilien Benhard aura pour mission de piloter et superviser les opérations dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'entreprise et plus particulièrement accompagner la transformation de BOOSTHEAT autour de ses deux activités, compression thermique et logicielles, afin de proposer de nouvelles solutions innovantes répondant aux besoins d'efficacité énergétique du marché dans ces domaines.

Spécialiste du développement de solutions innovantes industrielles, il dispose de plus de 15 ans d'expérience dans le monde de l'industrie et des technologies. Après de premières expériences professionnelles chez de grands fabricants d'équipements industriels et acteurs des technologies de l'information (SAGEMCOM, Transatel), il rejoint BOOSTHEAT en 2018, en qualité de responsable IoT, en charge de développer les services utilisateurs autour de la connectivité et la maintenance. En 2020, il est nommé responsable du marketing produit et rejoint le Comité de Direction de BOOSTHEAT. Il accompagne alors les défis de l'entreprise en contribuant à démontrer le potentiel de la compression thermique et à maintenir un relationnel de proximité avec des industriels et partenaires historiques autour du cœur de la technologie.

Début 2023, il est nommé à la direction du nouveau pôle BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3), dédié à l'activité logicielle de BOOSTHEAT et destinée à améliorer l'efficience des produits dans leur environnement opérationnel. Il continuera à diriger cette activité en sus de son nouveau poste où il prend aujourd'hui la direction des opérations globales de la société.

Emilien est titulaire d'un MBA en Management Industriel et d'un diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications du Conservatoire National des Arts et Métiers.

Emilien Benhard, COO de BOOSTHEAT, commente : « Je suis heureux de pouvoir continuer à apporter ma contribution et mon expertise technique au plan de retournement de l'entreprise. BOOSTHEAT détient une technologie hors du commun, un savoir-faire unique et j'ai à cœur de l'accompagner vers le succès dans ses deux nouvelles activités. »

Hugo Brugière, Président directeur général de BOOSTHEAT, conclut : « Emilien a une connaissance approfondie des technologies et de leur industrialisation. Il était important pour BOOSTHEAT d'avoir à la tête de la direction des opérations quelqu'un d'une grande technicité et capable de mener la conduite du changement de l'entreprise tout en assurant une continuité à l'entreprise grâce à sa parfaite connaissance historique de BOOSTHEAT. C'est aussi une reconnaissance du travail d'Emilien depuis son arrivée et la volonté de mettre en valeur les hommes et les femmes qui composent cette entreprise en leur donnant des responsabilités à la hauteur de leur engagement. »

