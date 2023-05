Boostheat : LANCEMENT DE CALIPER, LE PREMIER DEMONSTRATEUR DE LA SOLUTION LOGICIELLE (IOT EDGE)

Vénissieux, le 30 mai 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce le lancement de Caliper, le premier démonstrateur de sa solution IoT Edge[1] dédiée à l'optimisation de l'efficacité énergétique des produits.

Avec Caliper, les entreprises industrielles ont désormais la possibilité d'accéder à une nouvelle solution logicielle IoT Edge qui leur permet d'optimiser les performances de leurs produits et de leurs opérations de maintenance, tout en réduisant les coûts et en déployant des solutions plus efficaces. À cette fin, Caliper, son premier démonstrateur technologique, est spécialement conçu pour mettre en avant cette solution novatrice sur un premier cas d'application : l'optimisation des consommations d'énergie.

Dans un contexte où la gestion énergétique revêt une importance cruciale, il est essentiel pour les industriels de mieux maîtriser leur consommation d'énergie de leur produit. C'est dans cette optique que Caliper, un démonstrateur technologique, entre en jeu, offrant une assistance pragmatique et efficace pour l'acquisition, la visualisation et l'interprétation des données provenant des systèmes énergétiques.

Caliper se positionne comme une solution sur mesure permettant aux industriels de garantir l'efficacité énergétique de leurs parcs de machines. Le dispositif comprend un boîtier spécialement conçu pour l'acquisition et la conversion des données émanant des machines ou de produits industriels, un puissant module de calcul local (Edge Computing) ainsi qu'un écran tactile servant d'interface utilisateur. Associé à des capteurs d'énergie tels que l'électricité, le gaz, la thermique notamment, Caliper analyse en détail le profil de consommation et de production d'énergie d'une machine. Cette solution vise à accompagner les industriels dans l'optimisation ou la démonstration de l'efficacité de leurs machines en termes de gestion énergétique.

En exploitant la puissance de calcul local, Caliper enrichit les données du système surveillé. Les caractéristiques de l'acquisition telles que l'échantillonnage, la durée de stockage, la conversion et l'association sont déterminées en fonction des besoins de l'utilisateur. Une fois les données enrichies, elles sont disponibles pour affichage via l'interface utilisateur et peuvent, si nécessaire, être envoyées vers un Cloud pour permettre une interconnexion à un système centralisé de l'entreprise. Cette autonomie par rapport à un traitement distant, combinée à la capacité de stockage, permet à Caliper de fonctionner hors réseaux pendant de longues périodes d'acquisition et d'optimiser le coût et la sécurité de l'acquisition des données.

L'interface utilisateur intuitive de Caliper a pour objectif de rendre accessible les informations critiques du système surveillé, en présentant une série de graphiques personnalisés générés grâce à une approche "low code". Celle-ci permet en effet à des spécialistes de l'énergie sans connaissance particulière en développement informatique d'être eux-mêmes les créateurs de leur solution sans passer par un bureau d'étude ou une équipe de développement logicielle. Les données sont stockées localement sur une période définie par l'utilisateur. La bibliothèque graphique actuelle permet d'adapter l'affichage pour une lecture rapide, répondant ainsi aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Ce démonstrateur technologique représente une avancée significative pour les équipes de BOOSTHEAT dans l'amélioration de leurs futurs produits. En maîtrisant leur consommation d'énergie de manière plus précise et en optimisant l'efficacité énergétique de leurs machines, les industriels pourront ainsi réaliser des économies substantielles et contribuer à la préservation de l'environnement.

Cette solution pourra être mis à disposition des industriels à partir du second semestre 2023 et répondre à de nombreux cas d'usage sur l'optimisation énergétique présents dans les secteurs de la fabrication, de la construction, du transport, de l'alimentation, de l'énergie, de la santé et de l'agriculture.

"BOOSTHEAT est fier de présenter Caliper, un démonstrateur technologique qui met en avant notre solution logicielle IoT Edge ", déclare Hugo Brugière, Président Directeur général de BOOSTHEAT. "Nous avons développé cette solution pour répondre aux besoins des industriels en matière d'optimisation des performances, de réduction des coûts et de déploiement de produits plus efficaces. Caliper démontre l'importance de maîtriser la consommation d'énergie et met en avant les avantages de notre solution logicielle dans ce domaine critique. »

[1] IoT Edge : une solution qui permet de réaliser le traitement des données où elles sont collectées ou utilisées, plutôt que de les renvoyer par le cloud. Cette solution constitue un moyen efficace d'analyser rapidement des données en temps réel (pour donner plus d'autonomie aux machines par exemple).

