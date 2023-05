Vénissieux, le 25 mai 2023

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique, annonce avoir reçu une lettre d'intention de la part d'un acteur industriel de la valorisation de la biomasse pour un projet de partenariat de développement sur la nouvelle solution logicielle « edge IoT » issue de l'activité « BOOSTHEAT Software Solutions & Services (BS3) ».

Cet acteur industriel, spécialisé dans la transformation et la valorisation de la biomasse, souhaite optimiser les performances de ses futures générations de machines en mettant en place une solution d'analyse de données embarquée. Après avoir mené une étude de marché des solutions logicielles existantes, cet acteur a retenu l'approche novatrice de BOOSTHEAT et le retour d'expérience positif de sa solution logicielle déployée le terrain.

Ce projet de partenariat associerait des tests pilotes opérationnels en intégrant la solution logicielle « edge IoT » développée par BOOSTHEAT dans les machines. Cette solution logicielle IoT innovante permet de traiter les données collectées au sein même de la machine plutôt que dans le Cloud pour fournir des informations sur l'efficacité et la productivité de la machine. Ceci réduit les temps et les coûts de traitement des données et améliore l'efficacité des process.

Cet acteur engagerait en retour des ressources et des investissements dans cette solution pour mener à bien ce projet.

Cette possible collaboration serait pour BOOSTHEAT l'opportunité de s'ouvrir à de nouveaux marchés et témoigne de l'intérêt pour la solution logicielle « edge IoT » pour des industriels en recherche de performance et d'efficacité énergétique.

* * *

R etrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

https://www.boostheat-group.com/fr/

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources. La Société est cotée sur Euronext Growth à Paris, (ISIN : FR0011814938).

I CONTACTS

ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : l2pxY8dtZJyUlmltlZVsmGJpa5lnlGTKl2rImmNoap2Ub2uWymaUZsfLZnFhlmVo

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80102-cp_boostheat_projet_partenariat_def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews