Vénissieux, le 19 juillet 2021



Le Conseil d'Administration de BOOSTHEAT, qui s'est réuni le vendredi 16 juillet 2021, a acté la mise en place d'un financement obligataire d'un montant d'environ 5 M€ souscrit intégralement par des actionnaires de référence et administrateurs pour accompagner et soutenir le pivot stratégique de BOOSTHEAT sous l'impulsion de son Directeur Général, Monsieur Éric LAMBERT.

« Je me réjouis du succès de cette levée de fonds obligataire qui traduit la volonté du Conseil d'administration de nous donner les moyens de mettre en place la nouvelle orientation de BOOSTHEAT » commente Éric LAMBERT, Directeur Général de BOOSTHEAT.

Ce financement de près de 5 M€ prendra la forme d'obligations avec option de remboursement en numéraire ou en actions au gré de la Société. Cette opération a été réalisée auprès d'un pool d'actionnaires de référence et d'administrateurs, dont HOLDIGAZ (3 925 K€), OFFICIUM PROJECTS (200 K€), FLUXYS (25 K€), UMA (250 K€) et Monsieur Luc JACQUET (550 K€), dont les représentants sont, directement ou indirectement, administrateurs de la Société, et qui ont souhaité doter la Société de moyens adaptés à la feuille de route dessinée par son Directeur Général. Les obligations souscrites porteront intérêt à 1% sur la période et ont une échéance au 23 juillet 2022.

En cas de transfert de cotation sur la marché Euronext Growth, la Société disposera d'une option de rembourser par anticipation le principal et les intérêts des obligations soit en numéraire, soit, sous réserve de disposer des délégations de compétence requises, en actions de la Société par voie de compensation de créance, le prix des actions étant fixé à 1,5422 € correspondant à la moyenne pondérée par le cours de bourse de l'action de la Société au cours de 20 séances précédant la date de décision du Conseil d'Administration ayant décidé l'émission obligataire.

Simultanément, le Conseil d'Administration a pris acte de la démission de son mandat d'administrateur de Monsieur Luc Jacquet, ancien Directeur Général et co-fondateur de l'entreprise. Il souhaite ainsi pouvoir se consacrer pleinement à de nouveaux projets professionnels et personnels, et céder sa place à un futur administrateur dont l'expérience permettra d'accompagner la nouvelle ambition de la Société.

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.

BOOSTHEAT a intégré sa technologie dans une première application de pompe à chaleur résidentielle et tertiaire pour agir sur le levier du chauffage dans les bâtiments représentant plus de 25% de la consommation d'énergie mondiale.

BOOSTHEAT a installé son siège social, son centre de recherche et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.



