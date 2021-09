Boostheat : échec du plan stratégique, le titre chute

Le titre Boostheat chute de près de 7% jeudi à la Bourse de Paris après que le spécialiste de l'efficacité énergétique a reconnu l'échec de son plan stratégique lancé l'an dernier.



Sur le plan financier, le plan 'Efficiency 2022' prévoyait l'allégement drastique des coûts de structure afin d'assurer un redéploiement de l'entreprise sur des bases financières assainies.



Force est de constater que la baisse des charges opérationnelles n'a pas été au rendez-vous sur le premier semestre 2021.



Sur les six premiers mois de l'année, les charges opérationnelles de la société sont restées stables, à 3,9 millions d'euros, la baisse des charges de personnel ayant été compensée par une hausse des charges externes due au recours à des prestataires externes pour pallier la baisse des effectifs en R&D.



Au 30 juin 2021, l'EBITDA ressort ainsi en perte à 4,1 millions d'euros, contre -5,1 millions d'euros un an plus tôt.



Autre déception, la chaudière Boostheat.20 - qui n'a pas répondu aux promesses de performances, ni au niveau de fiabilité attendu par les clients - ne sera pas remise sur le marché cet hiver.



Eric Lambert, le directeur général arrivé en mai dernier, explique donc que le retour à la profitabilité est reporté 'sine die', tout en soulignant que le gaz reste selon lui une énergie d'avenir.



