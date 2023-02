Boostheat : l'apport de HBR validé par la justice

Boostheat a annoncé lundi que le juge commissaire en charge de son redressement avait autorisé un apport par HBR, holding de l'homme d'affaires Hugo Brugière, visant à assurer son plan de retournement.



Cet apport en compte courant - d'un montant d'un million d'euros - doit permettre de financer la période d'observation et de compléter des fonds propres existants en vue de couvrir la totalité des besoins du projet de retournement.



Par ailleurs, le spécialiste de l'efficacité énergétique a été autorisé à résilier ses locaux actuels à Vénissieux et à signer un nouveau contrat de bail sur le même site, mais en meilleure adéquation avec sa nouvelle dimension, ce qui devrait de générer une économie annuelle de l'ordre de 450.000 euros.



L'assemblée générale mixte convoquée le 9 février dernier pour ratifier les nouveaux administrateurs (Hugo Brugière, Baudouin Hallo et Emmanuel Couraud) et à autoriser des opérations sur titres n'ayant pas atteint le quorum requis, une nouvelle assemblée générale mixte sera convoquée le 1er

mars.



Dans un communiqué, Boostheat souligne que ses actionnaires seront désormais à même de se prononcer avec l'ensemble des éléments financiers portant sur la poursuite du projet de l'entreprise.



La prochaine audience est fixée au 29 mars, date à laquelle la société devrait présenter son plan de sauvegarde, même si cette audience pourrait être avancée si le plan était en mesure d'être prêt plus tôt.



L'action Boostheat progresse aujourd'hui de 35% en Bourse de Paris.



