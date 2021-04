Vénissieux, le 30 avril 2021

BOOSTHEAT (FR0011814938 / BOOST), acteur industriel français de l'efficacité énergétique annonce un changement de la Direction Générale de l'entreprise.

BOOSTHEAT annonce la nomination d'Éric Lambert en tant que nouveau Directeur Général de la Société avec prise de fonction au 18 mai 2021 en remplacement de Luc Jacquet, fondateur, qui a présenté ce jour, au Conseil d'Administration la démission de son mandat de Directeur Général.

Après 10 ans de développement, il est apparu qu'une nouvelle direction était nécessaire pour assurer à BOOSTHEAT le succès industriel et commercial de sa rupture technologique dans le domaine de l'efficacité énergétique. Le Conseil d'Administration et Luc Jacquet souhaitent ainsi donner à l'entreprise un nouveau cap mené par un Directeur Général doté d'une solide expérience industrielle.

Luc Jacquet assurera ses fonctions jusqu'au 18 mai ainsi que la transition nécessaire au côté d'Éric Lambert. Il conserve par ailleurs son mandat d'administrateur au sein de la Société.

Luc Reginster, Président du Conseil d'Administration de BOOSTHEAT, déclare : « Au nom du Conseil d'Administration, je tiens à remercier Luc Jacquet d'avoir façonné avec ambition BOOSTHEAT pendant 10 ans. Luc a porté avec conviction l'innovation technologique sur le terrain de l'efficacité énergétique pour proposer une réponse concrète à une problématique d'actualité. Il a construit et permis le développement d'un nouvel acteur français. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir Éric Lambert en tant que nouveau Directeur Général pour répondre aux enjeux industriels et commerciaux qui attendent BOOSTHEAT. Éric Lambert a assurément le leadership et l'expérience opérationnelle indispensables à la réussite de l'entreprise. »

Éric Lambert a 53 ans, est marié et père de 3 enfants. Au cours de sa carrière, il a été confronté aux enjeux de repositionnement stratégique, de pilotage de l'innovation, de développement industriel et commercial, de restructuration organisationnelle et de gestion de crise.

Diplômé de l'École Polytechnique (88) et de l'École Nationale des Ponts et Chaussées (93), il construit durant 15 ans l'essentiel de son parcours industriel chez Renault, en dirigeant des sites de production, en pilotant des projets d'innovation technologiques et en coordonnant le lancement de nouveaux véhicules. En 2009 il devient Directeur Général du site industriel d'Areva T&D d'Aix-les-Bains où il relève le challenge d'un retour rapide à la profitabilité. En 2011, il rejoint le COMEX de Manitou Group en qualité de Président de la Business Unit « Tout terrain » et Directeur Industriel du groupe. Il prend ensuite la Direction Générale d'Aztec (start-up constructeur de dameuses) en 2014 avant d'occuper le poste de Directeur Général Adjoint / COO de Babolat (équipementier spécialiste des sports de raquettes) de 2017 à fin 2020.

Éric Lambert déclare : « Je suis particulièrement enthousiaste de prendre la Direction Générale de BOOSTHEAT. J'entends poursuivre le travail accompli par Luc Jacquet et l'ensemble des collaborateurs. La Société fait face à des enjeux importants et je suis impatient de les relever avec les équipes. J'ai relevé de nombreux challenges au cours de ma carrière, tant humains que techniques ou économiques, et je compte bien mettre mon expérience au service de la transition écologique et de l'innovation industrielle chez BOOSTHEAT. Je présenterai ma feuille de route pour les prochaines étapes après une phase indispensable d'analyse et d'échange avec les équipes. »

La cotation des actions BOOSTHEAT est suspendue jusqu'au lundi 3 mai 2021 avant bourse. Le communiqué relatif aux résultats annuels 2020 ainsi que le rapport financier annuel associé seront diffusés ce jour.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels 2020, le 30 avril 2021

Retrouvez toute l'information de BOOSTHEAT sur

www.boostheat-group.com

À PROPOS DE BOOSTHEAT

Constituée en 2011, BOOSTHEAT conçoit, développe, produit et commercialise des solutions de chauffage technologiquement avancées, énergétiquement efficaces et durables. Équipées d'un compresseur thermique breveté, les chaudières nouvelle génération BOOSTHEAT ont un rendement allant jusqu'à 200% et divisent jusqu'à deux fois la consommation d'énergie. Plus écologiques et plus économiques, elles permettent à leurs utilisateurs de réduire immédiatement et significativement leur impact sur l'environnement.

La Société a pour mission d'accélérer la transition écologique au travers de ses produits, en les rendant économiquement accessibles au plus grand nombre. BOOSTHEAT a installé son siège social et son site industriel à Vénissieux, en région lyonnaise (bassin historique de l'industrie HVAC*). La Société est labellisée Entreprise Innovante (Bpifrance) et French Fab. BOOSTHEAT est cotée sur Euronext à Paris, Compartiment C (ISIN : FR0011814938).

* Heating, ventilation and air-conditioning, soit chauffage, ventilation et climatisation en français.

I CONTACTS



ACTUS finance & communication – Anne-Pauline PETUREAUX

Relations Investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / boostheat@actus.fr

ACTUS finance & communication – Serena BONI

Relations Presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

BOOSTHEAT – Sabrina FERRÉ

Tél. : 09 82 99 16 13 / sabrina.ferre@boostheat.com

