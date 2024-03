Boral Limited est une entreprise intégrée de matériaux de construction basée en Australie. La société produit et vend une large gamme de matériaux de construction, notamment des produits de carrière, du ciment, du béton, de l'asphalte et des matériaux recyclés. Les segments de la société comprennent les matériaux de construction et les biens immobiliers. Le segment Matériaux de construction de la société opère dans toute l'Australie et propose des carrières, du béton, de l'asphalte, des décharges, du ciment, du recyclage, du transport et de la mise en place. Son secteur immobilier est engagé dans le développement ou la cession de propriétés excédentaires. Les produits de la société sont proposés aux marchés d'utilisation finale, qui comprennent la construction résidentielle et non résidentielle et les marchés de l'ingénierie et des infrastructures.

Secteur Matériaux de construction