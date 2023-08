Boralex inc. (Boralex) est une société canadienne d'énergie renouvelable. La Société est principalement engagée dans le développement, la construction et l'exploitation de centrales d'énergie renouvelable. Les secteurs d'activité de la Société comprennent l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité et le stockage. Elle exerce ses activités dans le secteur de la production d'énergie. La Société a des intérêts dans environ 90 parcs éoliens, 16 centrales hydroélectriques et environ 12 centrales solaires, ce qui représente une base d'actifs d'une puissance installée totalisant 2 956 mégawatts (MW). De plus, Boralex a des projets en développement, représentant une puissance additionnelle de 285 MW et un portefeuille de projets décrochés totalisant 411 MW. La Société développe un portefeuille de plus de quatre GW de projets éoliens et solaires et d'environ 800 MW de projets de stockage. Elle exploite deux centrales hydroélectriques pour le compte de R.S.P. Energie Inc. Elle détient une participation de 50 % dans cinq parcs éoliens en exploitation d'une capacité installée totale de 894 MW.