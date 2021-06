Boralex Inc. : Tudor Pickering Holt & Co. n'est pas inspiré par le dossier

Données financières CAD USD EUR CA 2021 744 M 599 M 506 M Résultat net 2021 68,7 M 55,2 M 46,7 M Dette nette 2021 3 572 M 2 873 M 2 428 M PER 2021 62,6x Rendement 2021 1,71% Capitalisation 3 966 M 3 213 M 2 696 M VE / CA 2021 10,1x VE / CA 2022 10,0x Nbr Employés 539 Flottant 98,9% Graphique BORALEX INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique BORALEX INC. Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 49,00 CAD Dernier Cours de Cloture 38,65 CAD Ecart / Objectif Haut 55,2% Ecart / Objectif Moyen 26,8% Ecart / Objectif Bas 11,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Patrick Decostre President, Chief Executive Officer & Director Bruno Guilmette Chief Financial Officer & Vice President Alain Rhéaume Chairman Edward Hume Kernaghan Independent Director Dany St-Pierre Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) BORALEX INC. -18.71% 3 213 ENERGY ABSOLUTE 25.38% 7 326 CONTACT ENERGY LIMITED -8.53% 4 430 ATLANTICA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE PLC -1.11% 4 162 ORMAT TECHNOLOGIES, INC. -24.47% 3 818 VOLTALIA SA -14.89% 2 495