MONTRÉAL, 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce la sélection du projet de stockage par batterie Oxford totalisant 125 MW de capacité nominale. Ce projet a été retenu par la Société indépendante d'exploitation des réseaux d'électricité (SIERE) de l'Ontario à la suite de son appel de propositions à long terme (LT1 RFP). Il s'ajoute au portefeuille de projets de stockage d'énergie par batterie de Boralex, qui comprend les projets de Hagersville (300 MW) et Tilbury (80 MW), sélectionnés par la SIERE dans le cadre de l'appel d'offres de l'an dernier.



« Avec la sélection de cet important projet, Boralex consolide sa place parmi les leaders dans le développement du stockage d'énergie par batterie en Ontario et à l’échelle du Canada, a déclaré Hugues Girardin, premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord. Je suis très fier de notre équipe qui a travaillé main dans la main avec nos partenaires de longue date pour soumettre ce projet de grande qualité. »

« Cette nouvelle est majeure pour Boralex, ses actionnaires et l’ensemble de ses parties prenantes. Le projet Oxford créera de la valeur à long terme, en plus de contribuer à la résilience du réseau électrique ontarien. Avec cette annonce qui confirme le rôle de Boralex comme joueur incontournable des énergies renouvelables au Canada, nous progressons à nouveau dans notre objectif stratégique de diversifier notre portefeuille d'actifs d'ici 2025 afin d'y intégrer une part importante de stockage », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction.

Détails du projet

Le projet de stockage par batterie Oxford est un projet de stockage par batterie de 125 MW, d'une durée de quatre heures, situé dans le canton de South-West Oxford, en Ontario.

L'Ontario voit émerger de nouveaux besoins en énergie et ce projet contribuera à maintenir un approvisionnement fiable et stable en électricité verte dans la province. La mise en service commerciale du projet est prévue pour 2027/2028.

Bâtir des partenariats avec les communautés autochtones locales reste une priorité pour Boralex. À ce titre, la Société a conclu un partenariat de 50 % avec les Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) dans le cadre du projet.

« La SNGRDC se réjouit de cet ajout à son portefeuille énergétique en pleine croissance, et nous sommes heureux de former à nouveau un partenariat avec Boralex », a déclaré Matt Jamieson, président-directeur général de la Six Nations of the Grand River Development Corporation. « Il est prometteur de voir les leaders de l'industrie reconnaître la valeur et l'importance d’une participation autochtone à la création de solutions novatrices en énergie. Nous restons déterminés à façonner un avenir durable et équitable pour notre propre communauté et pour les générations futures. »

En amont de la soumission de cette proposition, Boralex a participé à plusieurs activités d'engagement communautaire, notamment en assistant à des réunions du conseil local, à une journée portes ouvertes et à des discussions avec les municipalités locales, les résidents et les autorités de conservation. Boralex continuera de s'engager auprès des parties prenantes au fur et à mesure du développement des projets, notamment en organisant d'autres journées portes ouvertes au cours du processus d'obtention des permis et de la phase de pré-construction. Pour en savoir plus sur le projet, veuillez consulter le site suivant : https://www.boralex.com/projects/oxford/ (information disponible en anglais uniquement).

Mise en garde à l’égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué, notamment celles relatives aux prochaines étapes du projet, constituent des déclarations prospectives, fondées sur des prévisions actuelles, au sens des lois sur les valeurs mobilières. Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu’elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous-jacents à ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d’une déclaration prospective donnée. À moins d’indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet que pourraient avoir sur ses activités, des transactions, des éléments non récurrents ou d’autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins de n’y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n’assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 6,8 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

À propos de la Six Nations of the Grand River Development Corporation

La Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 20 projets d'énergie renouvelable et de nombreuses opportunités de développement économique sur le territoire des Six Nations et aux alentours. Le portefeuille actuel d'énergie verte de la SNGRDC est capable de produire plus de 1 300 MW d'énergie renouvelable grâce à sa participation directe ou indirecte dans sept projets solaires et 13 projets éoliens. La SNGRDC est située sur la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 100 personnes par le biais de Nation Enterprise ou de l'administration de projets d'intérêts économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sndevcorp.ca.

Renseignements

MÉDIAS RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS Camille Laventure

Conseillère, affaires publiques et communications externes



Boralex inc.



438 883-8580

camille.laventure@boralex.com Stéphane Milot

Vice-président, relations avec les investisseurs



Boralex inc.



514 213-1045

stephane.milot@boralex.com MÉDIAS – ONTARIO Shelby Dockendorff

Conseillère, affaires publiques et communications



Boralex inc.



581-349-7154

shelby.dockendorff@boralex.com





Source : Boralex inc.