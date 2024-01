MONTRÉAL, 26 janv. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer que ses deux projets éoliens, totalisant 365 MW, ont été retenus dans le cadre de l’appel d’offres lancé le 31 mars 2023 par Hydro-Québec. C’est donc un taux de succès de 100 % pour Boralex dans cet appel d’offres, alors que les deux projets présentés par la Société ont été sélectionnés.



« Avec ces résultats réjouissants, Boralex démontre à nouveau sa capacité, bâtie sur plus de 30 ans d’expérience et reposant sur une approche disciplinée, à développer des projets porteurs, rentables et créateurs de valeur pour l’ensemble des parties prenantes. L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans la poursuite de nos ambitieux objectifs de croissance pour 2025, au moment où la production d’énergie renouvelable doit être massivement accrue au Québec et à travers l’ensemble de nos marchés d’affaires afin d’accomplir la transition énergique mondiale », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex.

« Je suis extrêmement fier des équipes de Boralex qui ont travaillé étroitement avec nos partenaires locaux, notamment dans la région de notre siège social à Kingsey Falls, pour soumettre des projets de qualité à Hydro-Québec. Ces projets contribueront directement à répondre aux importants besoins énergétiques du Québec, et leur sélection réaffirme le rôle essentiel des producteurs indépendants dans l’atteinte des cibles de décarbonation », a déclaré Hugues Girardin, premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord, chez Boralex.

Ces projets s’ajoutent au projet éolien Apuiat, d’une puissance de 200 MW et dont la mise en service est prévue à la fin de cette année, et aux trois projets Des Neiges de 400 MW chacun développés sur le site de la Seigneurie de Beaupré, en partenariat avec Hydro-Québec et Énergir.

Faits saillants des projets

Projet éolien Arthabaska

Puissance installée totale : 265 MW

Nombre d’éoliennes : entre 37 et 44

Mise en service prévue : 2029

Situé dans la région du Centre-du-Québec, dans la MRC d’Arthabaska, sur des terres privées situées dans les municipalités de Saint-Albert, Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Séraphine et les villes de Victoriaville et Warwick (seules Sainte-Élizabeth-de-Warwick, Sainte-Séraphine et Victoriaville accueilleront des éoliennes)

Partenariat : 50 % MRC d’Arthabaska / 50 % Boralex



Projet Éolien Monnoir

Puissance installée totale : 100 MW

Nombre d’éoliennes : entre 15 et 20

Mise en service prévue : 2027

Situé dans la région de la Montérégie, dans la MRC de Rouville et la MRC du Haut-Richelieu, sur des terres privées situées dans les municipalités de Sainte-Angèle-de-Monnoir, Sainte-Brigide-d’Iberville et la ville de Saint-Césaire

Partenaire : 50 % Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville / 50 % Boralex



Boralex et ses partenaires se tourneront maintenant vers la bonne exécution des contrats d'achat d'électricité avec Hydro-Québec, tout en poursuivant les activités de développement des projets. Les démarches d’information et de consultation se poursuivront afin de prendre en considération les commentaires et les intérêts des communautés d’accueil. Répondre aux préoccupations et aux intérêts de la population locale a toujours été prioritaire pour Boralex et ses partenaires.

Un contexte énergétique favorable au Québec

Cet appel d’offres s’inscrit dans une période de forte croissance pour les énergies renouvelables au Québec, en particulier l’énergie éolienne. Hydro-Québec a annoncé que ses besoins en nouveaux approvisionnements énergétiques sont de l’ordre de 150 à 200 TWh d’ici 2050 pour être en mesure de répondre à la demande commerciale et résidentielle prévue, et ainsi de contribuer à l’atteinte des cibles de décarbonation du Québec. La société d’État s’est fixé l’objectif d’intégrer 10 000 MW de nouvelles capacités éoliennes d’ici 2035, alors que le Québec aura besoin de produire 60 TWh de plus d’ici 2035.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s’établit aujourd’hui à plus de 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 6,4 GW dans l'éolien, le solaire et le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez boralex.com ou sedarplus.com. Suivez-nous sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

