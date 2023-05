Appel de propositions en Ontario : Boralex est le principal lauréat, avec deux projets de stockage totalisant 380 MW sélectionnés

MONTRÉAL, 17 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) a annoncé aujourd’hui que deux projets de stockage, totalisant une capacité nominale de 380 MW, ont été sélectionnés par la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (SIERE) de l’Ontario dans le cadre de son processus accéléré d’appel de propositions. Boralex et ses partenaires, les Six Nations of the Grand River et la Première Nation de Walpole Island, finalisent actuellement les termes du contrat avec la SIERE.



Boralex est heureuse d'être le principal lauréat de cet appel de propositions, puisque ces deux projets représentent près de la moitié des 780 MW sélectionnés, et que l'un des deux projets, soit le site de stockage d’énergie par batterie Hagersville de 300 MW, est le plus important en termes de puissance nominale ayant été sélectionné par la SIERE. Une fois en service, ces sites deviendront les premières installations de stockage de Boralex au Canada.

Détails des projets

Une fois construits, les projets contribueront à répondre aux besoins en capacité énergétique identifiés par la SIERE et seront également bénéfiques pour l'ensemble du système électrique de l'Ontario. La mise en service commerciale de ces projets est prévue pour la fin 2025.

Site de stockage d’énergie par batterie Hagersville est un projet de stockage par batterie de 300 MW d’une durée de quatre heures situé près de la ville de Hagersville, dans le comté de Haldimand, en Ontario.

Projet de stockage par batterie Tilbury est un projet de stockage par batterie de 80 MW d’une durée de quatre heures situé près des infrastructures existantes de Hydro One dans la municipalité de Lakeshore, en Ontario.

Boralex s'est associée aux Six Nations of the Grand River pour le développement du site de stockage d’énergie par batterie Hagersville et à la Première Nation de Walpole Island pour le développement du projet de stockage par batterie Tilbury.

« L'annonce d'aujourd'hui représente un autre jalon important pour Boralex, alors que nous visons à élargir notre portefeuille de stockage et à atteindre les objectifs de croissance et de diversification de notre plan stratégique 2025 », a déclaré Patrick Decostre, président et chef de la direction de Boralex. « Ces projets aideront l'Ontario à réaliser ses ambitions de puissance énergétique, tout en permettant un plus grand développement des énergies renouvelables dans le système électrique de la province et en assurant sa stabilité. »

« Patrick et moi félicitons les équipes pour leurs efforts visant à fournir une énergie propre, durable et fiable aux résidents de l'Ontario. Notre force vient de nos employés, et leur créativité et leur dévouement nous mènent sur la voie d'une croissance et d'un succès sans précédent, tout en contribuant à atteindre les objectifs climatiques nationaux et mondiaux », a déclaré Hugues Girardin, premier vice-président et directeur général, Amérique du Nord.

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus à Boralex dans le cadre de ce nouveau projet emballant », a déclaré Matt Jamieson, président-directeur général de la Six Nations of the Grand River Development Corporation. « Boralex a entretenu une relation de travail positive avec notre organisation et comprend l'importance de faire des affaires avec les communautés autochtones. Nous sommes ravis de poursuivre l'expansion de notre portefeuille énergétique et de continuer à favoriser un avenir durable pour les Six Nations et l'ensemble de l'Ontario. »

Avant de soumettre les deux projets à l'appel d'offres de la SIERE, les équipes de Boralex ont élaboré des plans d'engagement communautaire et rencontré régulièrement les parties prenantes locales afin de leur présenter les projets et recevoir leurs commentaires. Ces discussions se poursuivront jusqu’à la fin de la phase de développement, puis tout au long des phases de construction et d'exploitation.

À propos de Boralex

À propos de la Six Nations of the Grand River Development Corporation

La Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC) gère les intérêts économiques des Six Nations dans 20 projets d'énergie renouvelable et de nombreuses opportunités de développement économique sur le territoire des Six Nations et aux alentours. Le portefeuille actuel d'énergie verte de la SNGRDC est capable de produire plus de 1300 MW d'énergie renouvelable grâce à sa participation directe ou indirecte dans sept projets solaires et 13 projets éoliens. La SNGRDC est située sur la réserve des Six Nations et emploie en moyenne 110 personnes par le biais de Nation Enterprise ou de l'administration de projets d'intérêts économiques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.sndevcorp.ca.

