Boralex : Consultez notre rapport RSE 2022

UNE PROGRESSION NOTABLE

DANS TOUS NOS OBJECTIFS DE RSE

Nos activités contribuent intrinsèquement à la décarbonation des économies.

Nous aurions donc pu simplement poursuivre sur cette voie. Mais nous avons décidé d'aller encore plus loin en adoptant une stratégie de RSE dont les 10 priorités nous permettent de mesurer notre performance sur la base d'indicateurs précis, dans la volonté de nous améliorer constamment. Nous voulons en effet faire encore mieux et devenir une référence en la matière auprès de nos partenaires.

Pour y arriver, nous misons sur l'exécution rigoureuse de notre stratégie de RSE. En 2022, dans un contexte de changements climatiques qui nous rappellent constamment qu'il est urgent d'agir, toutes les équipes de Boralex se sont mobilisées pour faire progresser nos 10 priorités de façon notable, démontrant ainsi qu'elles adhèrent pleinement à notre démarche d'intégrer la RSE dans tout ce que nous faisons. Ces efforts ont d'ailleurs été reconnus par des organismes externes et indépendants. En effet, Boralex est passée de la note globale de 38/100 en 2021 à 51/100 en 2022 pour le S&P Global Corporate Sustainability Assessment, pendant que la moyenne de notre industrie s'est maintenue autour de 34/100. De plus, en France, nous avons obtenu une médaille d'or d'EcoVadis, après une médaille d'argent en 2021.

L'intégration de la RSE et de la gestion des risques

En 2022, nous avons revu notre modèle de gestion afin de nous rapprocher davantage des besoins de nos marchés et de nous donner encore plus d'agilité dans un contexte de forte croissance. Puisque nous sommes intimement convaincus que nos efforts en matière de RSE contribuent à optimiser notre gestion des risques, nous avons également lié ces deux fonctions et créé une nouvelle vice-présidence principale, gestion intégrée des risques et responsabilité sociétale de l'entreprise. Quelques mois plus tard, le Global Risks Report 2023 du Forum économique mondial nous confirmait la pertinence de cette décision. En effet, ce rapport indique que les risques sociétaux et environnementaux sont ceux qui inquiètent le plus les dirigeants d'entreprises dans le monde. Et l'une des raisons qui expliquent cette préoccupation, c'est que les générations montantes sont de plus en plus conscientisées à l'avenir de la planète, et ne voudront pas, avec raison, faire affaire ou travailler pour des entreprises qui n'en tiennent pas compte.

Les questions de RSE doivent donc être considérées au même titre que les autres types de risques pour l'entreprise, et c'est ce que nous avons décidé de faire au sein de Boralex. Cette nouvelle approche axée sur la durabilité nous permettra, nous en sommes convaincus, de créer de la valeur pour nos différentes parties prenantes, dont nos clients, nos actionnaires, nos employés et les communautés et territoires où nous sommes présents.