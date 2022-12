Boralex : acquiert une participation de 50 % dans cinq parcs éoliens totalisant 894 MW aux États-Unis

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué, y compris celles ayant trait à la transaction avec EDF Renewables, aux bénéfices résultant de cette transaction et des participations acquises, à l'accroissement des flux de trésorerie discrétionnaires, à la contribution prévue au BAIIA(A) des participations acquises, aux synergies prévues résultant de la transaction, aux dates d'expiration prévues des CAÉ, constituent des déclarations prospectives fondées sur des attentes actuelles, au sens de la législation en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives s'appuient sur certaines hypothèses, dont : des hypothèses sur la performance obtenue par l'entreprise des participations à être acquises, fondées sur les attentes et les estimations de l'équipe de gestion par rapport à des facteurs liés à la production et à d'autres facteurs ; des hypothèses de marges du BAIIA(A) ; des hypothèses sur le contexte actuel de l'industrie et sur le contexte économique général, la concurrence et la disponibilité du financement. Bien que Boralex estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives qui figurent dans le présent communiqué sont raisonnables, Boralex tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte, pourraient différer significativement de ceux qui sont indiqués ou sous- entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une déclaration prospective donnée. À moins d'indication contraire de la Société, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l'effet que pourraient avoir sur ses activités des transactions, des éléments non récurrents ou d'autres éléments exceptionnels annoncés ou survenant après que ces déclarations ont été faites. Rien ne garantit que les résultats, le rendement ou les réalisations, tels qu'ils sont formulés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, se concrétiseront. Le lecteur est donc prié de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. À moins d'y être tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables, la direction de Boralex n'assume aucune obligation quant à la mise à jour ou à la révision des déclarations prospectives en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres changements.

À propos de Boralex

Chez Boralex, nous fournissons de l'énergie renouvelable et abordable pour tous, depuis plus de 30 ans. Un des leaders sur le marché canadien et premier producteur indépendant de l'éolien terrestre de France, nous sommes également présents aux États-Unis et au Royaume-Uni. Au cours des cinq dernières années, notre puissance installée a plus que doublé et elle s'établit aujourd'hui à 3 GW. Nous développons un portefeuille de projets de près de 4 GW dans l'éolien et le solaire et de près de 800 MW dans le stockage, guidés par nos valeurs et notre démarche de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE). Boralex, par une croissance profitable et durable, participe activement à la lutte contre le réchauffement climatique. Grâce à notre audace, notre discipline, notre expertise et notre diversité, nous demeurons une référence de notre industrie. Les actions de Boralex se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole BLX.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.boralex.comou www.sedar.com. Suivez-nous sur Facebook, LinkedInet Twitter.

propos d'EDF Renewables

EDF Renewables Amérique du Nord est un producteur d'énergie indépendant et un fournisseur de services leader sur le marché, avec 35 ans d'expertise dans le domaine des énergies renouvelables. La société fournit de l'énergie à l'échelle du réseau : projets éoliens (sur terre et en mer), solaires photovoltaïques et de stockage ; de l'énergie à l'échelle de la distribution : solaire et stockage ; optimisation des actifs : expertise technique, opérationnelle et commerciale pour maximiser la performance des projets de production, et solutions sur site, par le biais de la filiale PowerFlex de la société, offrant une gamme complète de solutions énergétiques sur site pour les clients commerciaux et industriels : solaire, stockage, recharge des VE, systèmes de gestion de l'énergie et micro-réseaux. Le portefeuille nord-américain d'EDF Renewables se compose de 24 GW de projets développés et de 13 GW sous contrat de service. EDF Renewables North America est une filiale d'EDF Renewables, la filiale du groupe EDF dédiée aux énergies renouvelables. Pour plus d'informations, visitez le site : www.edf-re.com.