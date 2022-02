Trois projets éoliens de Boralex retenus lors du dernier appel d'offres en France

MONTRÉAL et PARIS, 28 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) annonce que trois de ses projets éoliens totalisant 61,9 MW ont été retenus dans le cadre du dernier appel d’offres éolien terrestre CRE 09 mené par le Ministère de la Transition écologique en France.



Boralex a ainsi déjà sécurisé 322 MW de nouveaux projets dans le cadre des neuf appels d’offres éoliens menés par le Ministère de la Transition écologique en France. Cela lui permet de se placer dans le trio de tête des entreprises ayant remporté le plus grand nombre de MW depuis le début des appels d’offres éoliens terrestres en France, selon l’analyse réalisée par le cabinet de conseil et transactions Envinergy.

« Boralex confirme sa position de premier producteur indépendant de l’éolien terrestre en France. Nous démontrons au travers de nos participations successives aux appels d’offres CRE notre compétitivité. Quelques jours après l’annonce de notre partenariat avec Energy Infrastructure Partners, c’est une nouvelle réussite pour laquelle je tiens à saluer chaleureusement nos équipes », a déclaré Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Les projets concernés par cet appel d’offres ont reçu les autorisations administratives et permettront à Boralex de bénéficier d’un contrat de complément de rémunération sur une durée de 20 ans à compter de la mise en service.

Boralex possède un portefeuille de plus de 1,5 GW de projets éoliens et solaires en France à divers stades de développement. Elle possède par ailleurs 1,1 GW de sites éoliens et solaires en opérations en France et plus de 2,5 GW à travers le monde.

