Borgosesia SpA est une société de portefeuille basée en Italie, active dans plusieurs secteurs tels que l'immobilier, la gestion d'actifs et la production d'énergie à partir de sources alternatives. Borgosesia SpA opère dans le secteur immobilier par le biais de participations détenues dans des sociétés telles que 4438663 Canada Inc et 4482409 Canada Inc ; dans la gestion d'actifs par le biais de sociétés telles que Borgosesia Gestioni SGR SpA et Ametista Funding SPV, et dans le secteur de la production d'énergie par le biais de participations détenues dans Il Faro Srl, Anemos Srl, Borgosesia SpA et Solarisuno Srl. En outre, la Société opère également dans l'industrie textile, par le biais du groupe Penelope, actif dans la création de tissus bruts et finis et dans la recherche de tissus innovants. La Société est une filiale de CdR Advance Capital.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds