BorgWarner Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - produits pour la gestion de l'air (44,5%) : turbocompresseurs, systèmes de chronométrage, systèmes d'émissions, systèmes thermiques, vérins à distance intelligents, capteurs de groupe moto-propulseur, bidons, chauffages d'habitacle, chauffages de batterie et produits pour la charge des batteries ; - produits pour la transmission et la propulsion électrique (34,4%) : composants électriques rotatifs, électronique de puissance, modules de commande, produits logiciels, de friction et mécaniques pour les transmissions automatiques et produits de gestion de couple ; - systèmes et composants d'injection pour moteurs diesel et essence (13%) : pompes, injecteurs, assemblages de rail de carburant et systèmes complets ; - autres (8,1%) : produits destinés aux clients indépendants du marché des pièces détachées et aux clients de l'entretien du matériel d'origine. A fin 2022, le groupe dispose de 92 sites de production et d'assemblage dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique du Nord (31,9%), Europe (33,9%), Asie (32%) et autres (2,2%).

Indices liés S&P 500