Borosil Limited a pour principale activité la fabrication et la commercialisation de produits scientifiques et industriels et de produits de consommation. La société opère à travers deux segments : Les produits de consommation (CP) et les produits scientifiques et industriels (SIP). Le segment CP est spécialisé dans la fabrication d'ustensiles de cuisine résistants aux micro-ondes et aux flammes, de gobelets en verre, de bouteilles hydra, de vaisselle et de couverts, d'appareils électroménagers, de produits de stockage, de produits en acier pour le service frais, etc. Le segment SIP est spécialisé dans la verrerie de laboratoire, les instruments, les systèmes de manipulation des liquides, la verrerie antidéflagrante, etc. Il dispose de deux sites de production, l'un situé à Bharuch, au Gujarat, et l'autre à Jaipur, au Rajasthan. L'usine de Jaipur se consacre exclusivement à la division CP, tandis que l'usine de Bharuch, qui relève principalement de la division SIP, fabrique également des produits en verre borosilicaté tels que des tasses, des bouteilles, des bocaux, des gobelets en verre et d'autres articles en verre destinés au grand public.