Borqs Technologies Inc, anciennement Pacific Special Acquisition Corp, est une société basée en Chine qui se concentre sur les logiciels, les services de développement et les produits. La société fournit des appareils connectés intelligents et des solutions de services en nuage personnalisables, différenciés et évolutifs basés sur Android. La société exerce ses activités à travers deux segments. Le segment des services d'opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) fournit une gamme complète de services de voix et de données 2G/3G/4G pour les appareils grand public et l'Internet des objets (IoT), ainsi que des services de télécommunications traditionnels tels que la conférence vocale, et agit comme un canal de vente et de promotion pour les produits développés par le segment des solutions connectées. Le segment des solutions connectées aide les clients à concevoir, développer et réaliser la commercialisation de leurs appareils connectés.

Secteur Matériels et logiciels intégrés