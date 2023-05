Le Borussia Dortmund s'effondre - Titre de la Bundesliga perdu

FRANCFORT (dpa-AFX) - L'échec du Borussia Dortmund à remporter le championnat allemand n'a pas seulement plongé les fans dans une profonde tristesse. Les investisseurs du club de football sont également désabusés en ce lundi de Pentecôte : sur la plateforme de trading Tradegate, les actions du BVB se sont effondrées d'un tiers à 3,92 euros dans les transactions avant l'heure.

Elles risquent ainsi de perdre bien plus que le rallye de l'espoir de la semaine précédente. Retour en arrière : Après que le concurrent de Bundesliga, le Bayern Munich, ait perdu son match à domicile contre le RB Leipzig samedi dernier, le BVB avait entre ses mains la possibilité de redevenir champion d'Allemagne ce week-end après une pause de onze ans. Les investisseurs ont fait la fête et ont fait grimper les actions de 32 pour cent en l'espace d'une semaine. A 5,93 euros, le niveau le plus élevé depuis l'automne 2021 a été atteint.

Samedi, le BVB n'a toutefois pas réussi à empocher le titre de Bundesliga en faisant match nul contre Mayence. Le Bayern, quant à lui, a réussi à remporter la victoire obligatoire et ainsi à remporter son onzième championnat consécutif./ag/edh