DORTMUND (dpa-AFX) - Le président du Borussia Dortmund, Reinhold Lunow, accorde sa confiance à la nouvelle recrue Felix Nmecha, malgré un scepticisme initial dû à ses posts très controversés sur Internet. "L'engagement de Felix Nmecha a donné lieu à des discussions controversées, car il avait partagé des contenus qui pouvaient tout à fait être interprétés comme homophobes ou queerphobes. C'est pourquoi j'avais moi aussi de grands doutes au début quant à savoir s'il partageait les valeurs de notre Borussia", a tweeté Lunow après l'annonce du transfert lundi.

Lors d'un entretien direct avec Nmecha, 22 ans, qu'il avait eu avec le directeur du BVB Hans-Joachim Watzke avant l'engagement, "il m'a assuré de manière crédible qu'il partageait les valeurs de notre code de valeurs fondamentales et qu'il agirait en conséquence", a rapporté Lunow. Le président du BVB a déclaré que l'international devra encore gagner la confiance de nombreux supporters jaunes et noirs, compte tenu des "critiques émises avant le transfert" : "Il a ma confiance".

On veut aider le jeune professionnel à "se développer en tant que footballeur et en tant que personne", a déclaré l'entraîneur Edin Terzic, cité dans les canaux de médias sociaux du BVB.

Dans le cadre de l'annonce de son transfert, Nmecha avait demandé aux fans de Dortmund "la chance" de "faire ma connaissance" et de voir "que j'espère être une personne formidable". Lors de la critique de ses posts sur les médias sociaux, que des fans avaient qualifiés d'homophobes et de queerophobes, certaines choses ont été sorties de leur contexte, a déclaré Nmecha : "Je suis bien sûr chrétien, mais j'aime tout le monde et je ne fais pas de discrimination non plus".

Watzke et Lunow ont demandé l'indulgence. Nmecha est "très jeune, sa religion est profondément enracinée en lui et, comme nous tous, il n'est certainement pas exempt de défauts. Mais il nous a absolument convaincus, au cours d'entretiens intensifs, qu'il ne portait en lui aucune pensée transphobe ou homophobe".

En attendant, Terzic se réjouit des qualités sportives du milieu de terrain, qui arrive du VfL Wolfsburg pour un montant estimé à 30 millions d'euros et qui doit remplacer Jude Bellingham, parti au Real Madrid : "Nous sommes sûrs que Felix peut devenir très rapidement un élément important de notre équipe et qu'il nous aidera à grandir ensemble."/jso/DP/zb