L'équipe de football de l'Allemagne, qui s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions, a été éliminée de la course à la Ligue des champions. Le Borussia Dortmund n'a pas réussi à se rassurer lors de la rencontre face au FC Augsbourg (4-3, 2-2), alors qu'il s'apprêtait à remonter vers les places de la Ligue des champions. Le sixième du classement a perdu trois fois l'avantage après des erreurs défensives et n'a pu s'en sortir que grâce à un tir dominical de Giovanni Reyna (78e).

Le joueur de l'équipe nationale Nico Schlotterbeck a commenté l'action en forme d'oiseau avec des mots justes : "Il y avait de la qualité devant et moins de qualité derrière. Je ne sais pas si je dois me réjouir des trois points ou m'énerver des trois buts encaissés".

Bien que la préparation hivernale ait mis l'accent sur l'amélioration du travail défensif, le BVB a une nouvelle fois commis des bourdes dignes d'un slapstick contre Augsbourg. La performance de Schlotterbeck est révélatrice du grand écart entre l'impact offensif et la faiblesse défensive.

Il a réparé son erreur qui a conduit au 1-1 d'Arne Maier (40e) en marquant de la tête le 2-1 seulement deux minutes plus tard. Le fait que les visiteurs aient réussi à égaliser presque dans la foulée du but de Schlotterbeck et du 3-2 de Jamie Bynoe-Gittens (75e), respectivement par Ermedin Demirovic (45e +2) et David Colina (77e), a provoqué l'agacement et les hochements de tête des supporters de Dortmund dans les tribunes.

Malgré toute sa joie pour le retour acclamé de Sébastian Haller après quatre chimiothérapies et deux opérations du cancer, l'entraîneur Edin Terzic semblait pensif. "Nous ne pouvons pas partir du principe que nous allons gagner tous les matches en encaissant trois buts. Il n'y avait pas un bon équilibre entre ce que nous devions investir pour marquer un but et ce que l'adversaire devait investir", a critiqué Terzic.

Malgré des renforts de renom comme Schlotterbeck, Niklas Süle, Salih Özcan et Julian Ryerson, la défense du BVB reste le principal chantier. Une différence de buts de +5 après 16 matches est indigne d'une équipe de pointe.

Après tout, l'écart avec la deuxième place n'est plus que de deux points. Mais sans plus de stabilité, de nouveaux malheurs menacent lors des difficiles matchs à l'extérieur, mercredi à Mayence et dimanche à Leverkusen. D'autant plus que le BVB devra se passer de Jude Bellingham, suspendu pour jaune, au moins à Mayence. Terzic a donné la direction à suivre : "Nous voulons prendre les choses positives pour faire le plein de confiance. Quant aux choses négatives, nous continuerons à les aborder pour y remédier".

Outre le débat sur la faiblesse de la défense, les spéculations sur les transferts restent un sujet récurrent au BVB. Tous les espoirs de voir le calme revenir après l'accord conclu avec le talent d'attaquant Youssoufa Moukoko se sont révélés être des vœux pieux. Les récentes rumeurs sur l'intérêt du RB Leipzig pour le capitaine Marco Reus, libre de tout contrat cet été, ont provoqué de nouveaux bruits de couloir.

Les supporters sont désormais sensibles au poker de transfert qui dure depuis des mois et aux exigences salariales exorbitantes des professionnels. Lorsque le speaker du stade Norbert Dickel a annoncé la prolongation du contrat de Moukoko jusqu'en 2026, des sifflets se sont mêlés aux applaudissements modérés des tribunes /bue/DP/zb