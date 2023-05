Bellingham, la jeune star du BVB, est 'joueur de la saison'.

FRANCFORT (dpa-AFX) - Jude Bellingham du Borussia Dortmund a été élu "joueur de la saison". Comme l'ont annoncé la Ligue allemande de football (DFL) et le BVB le lundi de Pentecôte, le milieu de terrain de 19 ans a obtenu le plus grand nombre de voix de la part des fans, des clubs et des experts lors de l'élection de l'"équipe de la saison". "Je n'arrive pas à y croire. En fait, ce genre de récompense va toujours aux joueurs qui marquent le plus de buts et qui font le plus d'assists", a commenté Bellingham, "c'est probablement l'une des récompenses dont je suis le plus fier depuis que je joue dans ce club".

Au cours de sa troisième année en Bundesliga, Bellingham a participé à 31 des 34 matches de Bundesliga et, de tous les joueurs de Dortmund, il a disputé le plus grand nombre de minutes de Bundesliga (2693). De plus, l'international anglais a tiré le plus de fois au but avec le BVB (65) et a participé directement à douze buts avec huit buts et quatre passes décisives. De plus, il a disputé le quatrième plus grand nombre de duels et en a remporté le plus grand nombre (482 sur 849). "À seulement 19 ans, il était l'un des leaders et des acteurs les plus remarquables du Borussia Dortmund", précise le communiqué.

Il est toutefois peu probable que Bellingham reste en Bundesliga. On dit qu'il est sur le point de rejoindre le Real Madrid.