Bellingham, la jeune star du BVB, rejoint le Real Madrid

DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund perd à nouveau un de ses joyaux footballistiques en la personne de Jude Bellingham. L'international anglais de 19 ans s'en va au Real Madrid après trois ans passés dans le club de Revier. C'est ce qu'a annoncé mercredi le club de Bundesliga, coté en bourse, dans un communiqué ad hoc. Le transfert somptueux d'un montant de 103 millions d'euros, auquel s'ajoutent des bonus pouvant atteindre un maximum de 30 pour cent du montant fixe, soulage le BVB d'une partie du chagrin lié à la perte sportive. "Les détails contractuels doivent encore être réglés et documentés", a indiqué le communiqué. Le contrat de l'international anglais avec le BVB courait jusqu'en 2025.

Le départ d'un autre joueur clé avec beaucoup de perspectives fait désormais partie de l'ADN de Dortmund. Comme pour Erling Haaland (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) ou Ousmane Dembélé (FC Barcelone), le club se doit de combler le plus rapidement possible le vide ainsi créé. Le prix élevé de Bellingham facilite la recherche d'un remplaçant adéquat.

Avec Ousmane Dembélé, qui a quitté le BVB pour le FC Barcelone en 2017 pour environ 140 millions d'euros, un seul joueur dans l'histoire de la Bundesliga a jusqu'à présent rapporté plus d'argent que Bellingham. La troisième place de cette liste de vente est également occupée par un joueur de Dortmund, Jadon Sancho. Le départ du dribbleur vers Manchester United a fait rentrer 85 millions d'euros dans les caisses du club à l'été 2021.

Engagé en 2020 à l'âge de 17 ans seulement par le club de deuxième division anglaise de Birmingham et coûtant à l'époque environ 25 millions d'euros, Bellingham s'était rapidement révélé être un coup de chance pour le BVB. En l'espace de quelques mois, il est devenu le chouchou du public et l'international anglais grâce à son engagement et à sa lucidité.

Cela a considérablement augmenté sa valeur sur le marché. Même le FC Liverpool, longtemps considéré comme le nouveau club de Bellingham, s'est retiré du poker de transfert il y a des semaines déjà, au vu des prix exorbitants. Il ne restait plus que le club madrilène, qui cherche peu à peu à remplacer Luka Modric (37 ans) et Toni Kroos (33 ans), les garants de son succès depuis des années.

Bellingham est le sixième départ après Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Luca Unbehaun, Felix Passlack et Anthony Modeste. Des nouvelles recrues combatives et joueuses doivent aider le Borussia à surmonter le traumatisme du championnat perdu lors de la dernière journée. "Je pense que nous allons réinvestir environ 60 à 65 pour cent des sommes de transfert que nous réalisons durant cette période", a récemment annoncé le directeur général Hans-Joachim Watzke dans le "Bild"./bue/DP/jha