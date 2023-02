Blessé lors de la préparation des buts : Adeyemi de Dortmund risque de ne pas jouer

L'équipe de football allemande Karim Adeyemi s'est blessée tôt dans le match de Bundesliga du Borussia Dortmund et risque d'être absente pour le moment. Le joueur de 21 ans a dû être remplacé après 35 minutes de jeu alors que le BVB menait 2-0 contre le Hertha BSC dimanche. Le joueur de 21 ans s'est blessé à la cuisse en marquant le but du 2-0. "Il ne sera probablement pas disponible pour les prochains matches", a déclaré l'entraîneur Edin Terzic au service de streaming DAZN. "Bien sûr, cela ne semble pas bon, mais attendons de voir. Nous espérons qu'il ne sera pas trop long à revenir".

Un diagnostic et des indications sur une éventuelle durée d'indisponibilité devraient être fournis par des examens précis dans les prochains jours. Terzic a pris le joueur offensif dans ses bras avant que celui-ci ne soit conduit aux vestiaires, soutenu par deux membres du staff. "Cela y ressemble un peu", a répondu le capitaine du BVB Marco Reus à la question de savoir si Adeyemi avait subi une blessure musculaire. "Maintenant, nous devons attendre de voir les résultats".

Adeyemi avait auparavant marqué lui-même le 1-0 d'une talonnade remarquable et avait fortement préparé le deuxième but de Dortmund par Donyell Malen. "C'était une assistance douloureuse, mais bien sûr importante dans la situation", a déclaré Terzic. Juste après la passe, Adeyemi s'est saisi de l'arrière de la cuisse gauche et s'est écroulé dans la surface de réparation, le visage déformé par la douleur. Après une courte pause pour se faire soigner, Adeyemi, qui était en forme ces derniers temps, a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par Jamie Bynoe-Gittens./the/DP/zb