Brandt, l'espoir du BVB : Soudain, un leader dans la troupe des talents

BREMEN (dpa-AFX) - Sur le terrain, Julian Brandt était apparemment partout. Et même après la victoire 2-0 (0-0) au Werder Brême, le joueur de 26 ans du Borussia Dortmund était omniprésent dans les médias. Brandt est actuellement l'un des hommes les plus demandés du BVB. Pas seulement parce qu'il a marqué le but de la victoire samedi dans sa ville natale. Il est l'une des figures de proue de la reprise de Dortmund, avec six victoires en six matches depuis le début de l'année. Et il est pour l'entraîneur Edin Terzic (40), avant le plus grand défi de cette année jusqu'à présent avec le huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi (21h00/DAZN) contre Chelsea FC, le porteur d'espoir dans la troupe surdouée jaune et noire.

"Jule s'est extrêmement développé cette saison. C'est l'un de nos joueurs les plus constants. Il est complètement en forme, il est toujours l'un des plus rapides", a déclaré Terzic à Brême. "Et il est extrêmement important pour nous avec le ballon". Avant le match contre le Werder, Brandt a également prononcé les derniers mots avant que l'équipe ne quitte les vestiaires. "Et il l'a très bien fait", a déclaré Terzic. "On a senti qu'il voulait aller de l'avant".

L'international se développe de plus en plus dans le rôle de leader. Sur le terrain, il stimule le jeu de son équipe et forme avec le talent d'exception Jude Bellingham (19 ans) la centrale créative de Dortmund. En dehors du terrain, il comble actuellement le vide laissé par les leaders précédents comme Mats Hummels ou le capitaine Marco Reus. Le joueur offensif donne le ton.

"Nous avons une euphorie qui se crée petit à petit", a déclaré Brandt à propos de l'essor de son équipe depuis le début après la pause hivernale. "Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et cela fait du bien au collectif". La qualité de l'effectif est illustrée par le simple fait que Jamie Bynoe-Gittens (18 ans) a ouvert le score contre Brême une minute seulement après son entrée en jeu à la 67e minute, marquant le dixième but de joker de Dortmund cette saison en Bundesliga.

"Il y a une différence entre tous ceux qui ont été relancés à la 60e minute", a déclaré Brandt. Dans le même temps, il a également mis en garde : "Nous devons aussi être honnêtes avec nous-mêmes. Il y a des choses que nous pouvons encore améliorer". Ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Nous devons être un peu prudents".

Lui-même n'a jamais été aussi bon qu'actuellement. Le natif de Brême l'a confirmé samedi, précisément au Weserstadion, devant 42 100 spectateurs, dont 20 membres de sa famille et amis. "J'aime beaucoup venir au stade", a déclaré Brandt qui, contrairement à son frère Jascha (Werder U23), n'a jamais joué pour le Werder. "C'est un stade très spécial. J'ai moi-même passé beaucoup de temps dans le virage Est, j'ai vu beaucoup de bons matchs, j'ai vécu beaucoup de bons moments".

Il voit une des raisons de son essor personnel dans un changement d'alimentation. "Depuis un an, j'ai changé quelque chose chez moi", raconte Brandt. En raison de problèmes de peau, il doit se nourrir sans gluten et sans histamine. Et cela a un effet secondaire positif : "J'ai une autre forme physique". Toutefois, "je marquais déjà des buts avant. Le changement n'est pas déterminant pour cela".

Brandt ne s'inquiète pas pour l'instant de son avenir à Dortmund. Son contrat expire en juin 2024. Profiter de sa grande forme pour faire pression en vue d'une prolongation, ce n'est pas son truc. "Je suis un type structuré", dit-il. "Je veux avoir le moins d'à-côtés possible. Il ne s'agit pas pour moi d'attendre. Je veux le faire tranquillement."/clu/DP/he