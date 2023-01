Discussions contractuelles : Dortmund ne veut pas garder Moukoko à tout prix

L'équipe de football du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko, n'a pas l'intention de le garder à tout prix. Il est légitime que le joueur de 18 ans essaie d'obtenir une bonne position dans les négociations contractuelles en cours, a déclaré le directeur général Hans-Joachim Watzke dans une interview à la chaîne de télévision Sky. "Mais il est tout aussi légitime que nous ayons nos idées, et si elles ne coïncident pas, alors la collaboration ne sera pas poursuivie. C'est la dernière conséquence, ce qui peut aussi arriver. Mais nous espérons bien sûr qu'il restera avec nous", a déclaré l'homme de 63 ans.

Le contrat de Moukoko avec Dortmund expire l'été prochain. Selon les médias, des clubs anglais s'intéresseraient à l'avant-centre, notamment Newcastle United, troisième de Premier League. "Je pense que tout ce processus est tout à fait normal. La différence est simplement qu'il n'a que 18 ans et qu'il a déjà participé à la Coupe du monde. Cela rend évidemment les choses encore plus publiques", a déclaré Watzke. Selon un rapport de Bild, le BVB offrirait un total d'environ 40 millions d'euros pour une prolongation de contrat de quatre ans.

Moukoko joue pour le Borussia Dortmund depuis 2016 et est devenu professionnel en 2020. À 16 ans et un jour, il est à ce jour le plus jeune joueur de Bundesliga et, à 16 ans et 23 jours, le plus jeune buteur de l'histoire de la Bundesliga. Watzke ne s'attend pas pour autant à des remerciements pour ces années de promotion. "La gratitude n'est pas une monnaie d'échange dans le football professionnel. Mais je ne le reprocherai à personne, car le business est ce qu'il est", a déclaré le directeur général./mkl/DP/zb