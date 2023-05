Dortmund dépasse le Bayern : en tête pour la fin de saison

AUGSBURG (dpa-AFX) - Les professionnels du Borussia Dortmund ont sauté triomphalement devant leur propre virage de supporters, bras dessus bras dessous, et les fans ont fait la fête comme si le BVB avait déjà remporté le titre de la Bundesliga de football. "Champion d'Allemagne, seul le BVB", résonnait le bloc des visiteurs après la victoire 3-0 (0-0) sur le terrain du FC Augsbourg dimanche dernier. Les jaunes et noirs abordent la finale de la saison en tant que favoris pour le titre avec deux points d'avance sur le FC Bayern et ont une main sur la coupe de champion. Il manque encore une victoire au BVB pour briser la domination munichoise après dix titres consécutifs.

"Nous avons fait un pas de géant, l'euphorie va maintenant être énorme. Il nous faut encore 90 minutes dans notre stade. Maintenant, nous ne devons plus nous laisser prendre", a déclaré le directeur sportif de Dortmund, Sebastian Kehl, sur DAZN, avant d'ajouter : "Nous avons profité de la faveur, mais ce n'était pas facile ici. Nous allons maintenant prendre cet élan, mais rien n'est encore joué".

Au lendemain de la défaite 1-3 du champion du monde allemand de football de Munich contre Leipzig, le BVB s'est imposé facilement chez le FCA, menacé de relégation, après un peu plus de 50 minutes de supériorité numérique. Sébastien Haller (58e et 84e minutes) et Julian Brandt (90e +3) ont marqué les buts décisifs pour le BVB.

En cas de victoire à domicile contre Mayence samedi, les Borussen pourraient décrocher le neuvième titre de champion d'Allemagne de leur histoire. Les Munichois joueront ensuite à Koln. Augsbourg doit continuer à trembler pour le maintien. L'avance sur la place de relégation est de deux points.

Du point de vue de l'ambiance, les supporters du BVB qui ont fait le déplacement ont pris le contrôle de l'arène d'Augsbourg, qui affichait complet avec 30 660 personnes, en jaune et noir. "Seul le BVB sera champion d'Allemagne", résonnait le bloc des visiteurs dès les premières minutes et juste avant la fin. L'atmosphère de chair de poule a eu un effet sur les joueurs de Dortmund qui, même sans leur milieu de terrain Jude Bellingham blessé au genou, ont poussé le FCA dans son propre camp.

Les Borussen ont réussi à se frayer un chemin à travers le milieu de terrain troué des locaux grâce à Karim Adeyemi. Ce n'est qu'au moment de conclure que l'équipe d'Edin Terzic s'est montrée trop imprécise. Haller (20e) et Julian Brandt (28e/33e) ont tous deux buté sur Tomas Koubek, le gardien du FCA, une nouvelle fois en grande forme. Le Tchèque s'est à nouveau recommandé pour une place de titulaire après Rafal Gikiewicz, dont le contrat ne sera pas prolongé.

Alors que les Augsbourgeois commençaient à se libérer de la pression constante exercée par Dortmund, l'équipe d'Enrico Maasen se punissait elle-même. Felix Uduokhai (38e) a écopé d'un carton rouge pour une faute d'urgence sur Donyell Malen. Une décision sévère, mais tout à fait justifiable. Le coup franc qui s'en est suivi a été repris de la tête par l'international Niklas Süle sur le poteau.

La statistique des tirs au but était clairement en faveur de Dortmund avec 16:1 en première mi-temps. Mais les visiteurs n'ont pas réussi à faire sauter le verrou défensif des Augsbourg, qui défendaient avec passion. L'espoir du FC Bayern de remporter un onzième championnat consécutif est alors redevenu grand.

Après la pause, le BVB assiégeait la surface de réparation d'Augsbourg à chaque minute. Les locaux ont d'abord joué le match nul en se laissant largement distancer dans leur propre camp. Raphael Guerreiro (52e), qui avait été titularisé à la place de Bellingham, a vu son tir à distance passer de peu à côté. Emre Can n'a trouvé que l'intérieur du poteau.

Gregor Kobel, le gardien du BVB, a passé une soirée tranquille à Augsbourg. Lorsque Haller a marqué pour l'ouverture du score après une erreur défensive flagrante de Maximilian Bauer, les émotions ont aussi explosé chez le Suisse. La fête jaune et noire dans le bloc des visiteurs a vraiment commencé.

Maassen a réagi en faisant entrer deux attaquants, Mergim Berisha et Irvin Cardona. Tous deux ont considérablement dynamisé le jeu offensif d'Augsbourg. Cardona a eu la meilleure chance pour les Fuggerstädter à la 63e, mais il a échoué devant Kobel. Dortmund s'est mis à défendre et le FCA a continué à courir. Trop tard. Le BVB ne s'est pas contenté de faire passer le résultat, il l'a clairement fait à la fin - et a une main sur la coupe de champion./jrz/cjo/DP/men