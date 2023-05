Dortmund et le Bayern intensifient leurs efforts pour recruter Álvarez

BERLIN (dpa-AFX) - Selon un rapport de Sport1, le Borussia Dortmund et le FC Bayern Munich intensifieraient leurs efforts pour recruter le milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Edson Álvarez. Les deux clubs auraient déjà contacté la direction de l'international mexicain de football pour lui faire part de leur intérêt, a rapporté le portail lundi. Le quotidien néerlandais "De Telegraaf" et le "Sport Bild" avaient également fait état de l'intérêt des deux clubs de Bundesliga.

Álvarez, 25 ans, est considéré comme aussi agressif et performant que Jude Bellingham, la star du BVB, mais il est plus un sixième qu'un huitième. Álvarez peut toutefois aussi jouer en défense centrale. Le BVB cherche un remplaçant à Bellingham, dont le nom circule au Real Madrid. Et les Munichois cherchent également à renforcer leur effectif. Álvarez est sous contrat avec l'Ajax jusqu'en 2025, et selon les rapports, Amsterdam demande environ 40 millions d'euros de transfert.

Thomas Tuchel, l'entraîneur du Bayern, aurait déjà voulu faire venir Álvarez à Chelsea l'été dernier. A l'époque, l'Ajax avait refusé une offre du club londonien d'un montant équivalent à 60 millions d'euros. Après la séparation de Tuchel cet hiver, les Blues ont également échoué avec une deuxième offre d'environ 50 millions d'euros. Selon les médias, Álvarez était déçu de l'échec de ce transfert. Les dirigeants de l'Ajax lui auraient toutefois promis qu'il pourrait être transféré cet été./frg/DP/jha