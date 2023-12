DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund risque de connaître de nouveaux problèmes de personnel avant le match au sommet de la Bundesliga au Bayer Leverkusen dimanche (17h30/DAZN). En plus des blessés de longue date Felix Nmecha et Julien Duranville, Niklas Süle, Ramy Bensebaini et Salih Özcan pourraient également être absents pour le déplacement chez le leader du championnat. "Nous avions déjà quelques joueurs touchés avec nous à Milan. Malheureusement, nous avons été touchés par une vague de rhume. Tous les trois n'ont pas pu s'entraîner avec l'équipe depuis. Le temps est donc naturellement un peu court", a déclaré samedi l'entraîneur du BVB Edin Terzic. Il a annoncé vouloir attendre jusqu'à dimanche matin pour prendre une décision finale.

Pour le vice-champion, le duel avec le Werkself pourrait être un match clé. En cas de défaite, l'écart entre le quatrième du classement et le leader invaincu jusqu'à présent s'élèverait à 13 points, ce qui semble impossible à rattraper. "La pression est sur nous depuis la première journée. C'est un match très important, mais la saison est longue. On peut tout au plus donner une direction à ce stade", a souligné Terzic.

Le BVB, sur la lancée de la Ligue des champions, souhaitait également revenir dans la lutte au sommet de la Bundesliga. "C'est le match phare de cette journée de championnat. La situation de départ parle en faveur du spectacle, nous voulons y répondre par une bonne performance et une victoire", a souligné Terzic et a annoncé que son équipe ne se cacherait pas contre les offensifs de Leverkusen.

"Ils débordent de confiance. Mais nous aussi avons suffisamment de raisons d'aborder ce match avec confiance. Nous avons également marqué sept buts en Bundesliga et en Ligue des champions au cours des 120 dernières minutes et nous allons donner du fil à retordre à Leverkusen", a déclaré l'homme de 41 ans, combatif. "Ce ne sera pas facile pour eux non plus."/sbs/DP/he