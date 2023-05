Dortmund prévoit de fêter son titre de champion avec 'au moins 200 000 fans'.

DORTMUND (dpa-AFX) - Dortmund pourrait devenir le plus grand lieu de fête d'Allemagne à la Pentecôte. En cas de succès du Borussia local samedi (15h30/Sky) sur le FSV Mainz 05, ce qui permettrait au club de remporter son neuvième championnat de football, un cortège de voitures de quatre heures est prévu le lendemain à travers la ville de Revier. Selon les déclarations du chef de la police de Dortmund, Gregor Lange, "au moins 200 000" supporters sont attendus pour ce possible spectacle avec un tour d'honneur autour de l'emblématique Borsigplatz.

Avant le cortège, qui partirait à 12h09, l'équipe devrait signer le livre d'or de la ville. "Nous partons plus ou moins du principe que l'équipe ne laissera rien passer et que nous pourrons tous faire la fête ensemble dimanche", a déclaré le maire Michael Westphal mardi lors de la présentation des plans de la fête à Dortmund.

Comme lors de la dernière fête de championnat du Borussia en 2012, où plus de 400 000 visiteurs avaient fait la fête dans la ville, les exigences envers la police sont élevées. "Nous disposons de forces importantes, nous nous réjouissons de relever les défis et nous nous sommes consciencieusement préparés", a déclaré le chef de la police Lange en lançant un appel aux supporters : "Comportez-vous de manière pacifique. Tous ont la chance de montrer que Dortmund est un lieu positif".

La demande de billets pour le match contre Mayence, qui affiche complet depuis longtemps, est immense. "Nous aurions pu vendre 300 000 billets", a déclaré Christian Hockenjos, chef de l'organisation du BVB. Malgré les nombreux fans qui sont repartis bredouilles en cherchant un billet, il n'y aura pas de projection publique en ville samedi. L'intérêt des médias est tout aussi important. Pour les 192 places de la tribune de presse, 800 demandes d'accréditation ont été déposées.

Une journée avant le dernier match de la saison, le BVB est en tête du classement avec deux points d'avance sur le FC Bayern. Au même moment, les Munichois se rendent à Koln et doivent espérer un faux pas de Dortmund.

Malgré cette situation initiale défavorable, le FC Bayern prévoit également le cas échéant et continue d'espérer remporter un onzième championnat d'Allemagne de football consécutif. Les Munichois fêteraient cela le lendemain de la finale de la Bundesliga, le dimanche de Pentecôte, sur la Marienplatz. C'est là que les footballeuses souhaiteraient également exulter en cas de victoire. Selon "Bild", le club prévoit, indépendamment du résultat de la 34e journée, une fête interne samedi au "Motorworld" dans le quartier de Freimann à Munich.

Au vu de cette constellation particulière, la chaîne de télévision payante Sky élargit son offre pour la dernière journée et diffuse samedi une conférence supplémentaire sur le dénouement du championnat. En plus de la conférence avec les neuf matchs, la chaîne indique qu'il y aura en plus une émission avec les matchs du Bayern Munich à Koln et du Borussia Dortmund contre Mayence. La présentation de la journée de match se fera depuis le stade de Dortmund et non pas depuis le studio d'Unterfohring, comme c'est habituellement le cas./bue/DP/jha