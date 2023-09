L'équipe de football du Borussia Dortmund a pris un mauvais départ en Ligue des champions. Chez les stars du Paris Saint-Germain, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a dû s'incliner mardi 2-0 (0-0). Le plan visant à neutraliser la tempête magique des Français, composée de stars comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani, avec une chaîne de cinq joueurs, n'a fonctionné que pendant la première mi-temps. Après la reprise, devant 49 000 spectateurs au Parc des Princes, Paris a capitalisé sur sa supériorité et a remporté une victoire méritée grâce à un penalty à la main très controversé de Mbappé (49e) et un but de l'ancien joueur de Dortmund Achraf Hakimi (58e)./tas/DP/jha