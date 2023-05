Dortmund sous le choc : le BVB laisse échapper le championnat contre Mayence

DORTMUND (dpa-AFX) - Le Borussia Dortmund a perdu une chance énorme de remporter son premier championnat depuis onze ans, au cours d'une finale de Bundesliga mémorable. Le BVB n'a pu faire mieux que 2-2 (0-2) samedi contre le FSV Mayence 05 et a laissé le champion permanent, le FC Bayern Munich, le dépasser en tête du classement de la Bundesliga. Dans le stade de Dortmund, qui affichait complet avec 81 365 spectateurs, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a joué de manière totalement déstabilisante dans une ambiance de championnat.

Même deux points d'avance en tête du classement avant la dernière journée n'ont pas suffi à rendre le grand triomphe parfait et à assouvir l'immense désir de titre. Le FCB s'est assuré le titre en marquant un but tardif chez le 1. FC Koln.

Pourtant, tout était prêt à Dortmund après des années de revers et d'humiliations sportives par le grand rival du sud. La coupe de championnat originale était prête, la joie anticipée était immense. Toute une région avait attendu avec impatience la grande finale de la saison.

Le BVB aurait pu vendre 300 000 billets d'entrée au Signal Iduna Park, selon ses propres estimations. Les hôtels ont également été rapidement réservés, les prix ont atteint des sommets exorbitants, tout le monde voulait être là. Tôt le matin, les fans faisaient déjà la queue devant les bars du centre-ville de Dortmund. Une marche des supporters jusqu'au stade a permis de se mettre dans l'ambiance du match sous un soleil radieux.

Mais sur le terrain, le BVB n'a pas su profiter de cette euphorie. Au contraire : la chance de remporter le neuvième titre de champion de l'histoire du club ne semblait pas donner des ailes aux professionnels, mais les inhiber. Le début de la partie ressemblait à un cauchemar. Tout d'abord, Andreas Hanche-Olsen a donné l'avantage à Mayence de la tête sur un corner (15e minute), puis Sébastien Haller a échoué sur un penalty face au gardien du 05, Finn Dahmen (19e). Dortmund était comme en état de choc, les joueurs de Mayence, libérés, en ont profité froidement. Karim Onisiwo a marqué le 0-2 (24e).

Terzic a ramé avec les bras, a poussé son équipe vers l'avant, mais toute la créativité et le sens du but des dernières semaines ont disparu. Avant même la pause, Karim Adeyemi a dû être remplacé sur blessure. Le capitaine Marco Reus a remplacé le joueur de 21 ans. Même avec le routinier offensif, les choses ne se sont pas améliorées. Les tentatives d'attaque du BVB ressemblaient plus à une course sans tête qu'à un jeu offensif avec un plan.

"Auf geht's, wir packen das", a lancé le speaker du stade et ancien professionnel du BVB Norbert Dickel aux fans et à l'équipe. Mais le BVB a eu de la chance que Mayence n'ait pas augmenté son score. Les visiteurs n'ont cessé de surprendre une défense de Dortmund désorganisée et complètement nerveuse. Le tir d'Onisiwo sur le poteau (57e) n'était qu'une des nombreuses occasions de but de Mayence.

Terzic, tout de noir vêtu, désespérait de plus en plus sur la ligne de touche. Le quadragénaire procéda à des changements offensifs successifs. Le meneur de jeu Jude Bellingham, absent ces derniers temps en raison de problèmes au genou, est toutefois resté sur le banc. L'espoir est venu de Raphael Guerreiro, qui a rapproché le BVB de son rêve de titre en marquant le but de la victoire. Dans les arrêts de jeu, Niklas Süle a même marqué le 2-2, mais le match nul n'a pas suffi./the/DP/zb