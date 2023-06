Flick attend plus de Süle, le pro du BVB : 'Il laisse des choses en suspens'.

Le président de la Fédération allemande de football (FIFA), Jean-Marc Ayrault, a annoncé mercredi que le défenseur central du Borussia Dortmund, Niklas Süle, devrait faire preuve de plus d'engagement et de mentalité pour revenir dans l'équipe nationale allemande de football. "Je trouve qu'il laisse encore des choses en suspens. Je veux qu'il fasse un pas en avant en ce qui concerne son attitude et sa mentalité", a déclaré Flick dans une interview au quotidien "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (mercredi) à propos du joueur de 27 ans, absent de la sélection allemande pour les prochains matchs internationaux. "Pour moi, Niki pourrait être l'un des meilleurs défenseurs centraux qui existent. Son potentiel est énorme", a jugé Flick.

L'homme de 58 ans avait déjà travaillé avec Süle au FC Bayern Munich. Même lors de l'élimination au premier tour de la Coupe du monde au Qatar à la fin de l'année dernière, Flick s'est dit en partie déçu par la performance de l'international aux 45 sélections. "J'étais satisfait à 90 pour cent. Mais les dix pour cent qui manquent, ce sont eux qui font la différence. C'est ce qui me préoccupe", a déclaré Flick, qui avait aligné Süle lors des trois matches du premier tour au Qatar. "Je pense que chaque joueur de l'équipe nationale devrait avoir l'ambition de tirer le maximum de son potentiel. S'en sortir avec moins - cela ne correspond pas à ma mentalité". Il voit un "danger" dans le fait que dans la ligue, même 80 pour cent pourraient suffire à Süle.

Pour les matchs internationaux à venir contre l'Ukraine, la Pologne et la Colombie, Flick a nommé Matthias Ginter, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck et Malick Thiaw en défense centrale - il a en revanche renoncé à Süle, titulaire de longue date en Allemagne. Lors de la nomination, Flick a déclaré qu'il souhaitait une défense à trois "compacte sur le plan défensif". "Pour cela, nous sommes très bien positionnés avec notre cadre sélectionné."/mms/DP/men