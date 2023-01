Grâce au retour des supporters, le chiffre d'affaires des meilleurs clubs retrouve son niveau d'avant Corona

LONDRES (dpa-AFX) - Le retour des supporters dans les stades a permis à l'aristocratie du football européen de retrouver son chiffre d'affaires d'avant l'ère Corona. Selon le cabinet d'audit et de conseil Deloitte, les 20 clubs les plus importants en termes de chiffre d'affaires ont généré un revenu total de 9,2 milliards d'euros pour la saison 2021/22. Cela représentait une augmentation de 13% du chiffre d'affaires par rapport à la saison précédente (8,2 milliards d'euros). Les recettes des jours de match sont passées de 111 millions de la saison 2020/21 à 1,4 milliard d'euros la saison dernière.

C'est ce que révèle la 26e édition du rapport de Deloitte sur la Football Money League, publiée jeudi à Londres. Le record de 9,3 milliards d'euros établi lors de la saison 2018/19 a été manqué de peu. "Le football européen est sur la bonne voie. Il est possible que le chiffre d'affaires total des 20 clubs de football européens les plus rentables frôle la barre des 10 milliards dès l'année prochaine", a déclaré Stefan Ludwig, associé et directeur de Sport Business Group.

Au début de l'année 2020, la pandémie de Corona avait également frappé de plein fouet le football professionnel. Dans de nombreux pays, des matchs ont été annulés ou se sont déroulés sans spectateurs. De plus, les recettes médiatiques ont disparu. Cela a entraîné une chute globale du chiffre d'affaires, même pour les meilleurs clubs.

Le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, et le Borussia Dortmund ont perdu des places dans le classement financier : le club munichois a perdu trois places avec un chiffre d'affaires total de 653,6 millions d'euros (contre 611,4 millions la saison précédente) et est désormais sixième. Le BVB se classe 13ème avec un chiffre d'affaires de 356,9 millions d'euros (337,6 millions). L'année précédente, le club de Westphalie était douzième. Le Bayern et le Borussia sont les seuls clubs allemands à figurer parmi les 20 premiers. L'une des raisons de leur dégringolade est que les autres ligues ont ouvert leurs stades plus tôt.

La Premiere League domine une nouvelle fois la "Money League", avec pas moins de onze clubs. Le champion d'Angleterre Manchester City est resté en tête avec 731 millions d'euros (644,9 millions). L'année précédente, le club de l'entraîneur Pep Guardiola s'était emparé pour la première fois de la première place des géants financiers du football. Le Real Madrid est toujours deuxième avec 713,8 millions d'euros (640,7 millions). Le Liverpool FC de Jürgen Klopp est le nouveau troisième avec 701,7 millions d'euros (550,4 millions)./clu/DP/zb