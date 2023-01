Haller dans le groupe du BVB - Sans Reus contre Augsbourg

DORTMUND (dpa-AFX) - Sébastien Haller est sur le point de faire son retour en Bundesliga, le championnat allemand de football. Après des traitements de chimiothérapie et deux opérations, le buteur de 28 ans fait partie du groupe du Borussia Dortmund pour le match d'aujourd'hui (15h30/DAZN) contre le FC Augsbourg, mais il sera d'abord sur le banc. L'international ivoirien, atteint d'un cancer des testicules l'été dernier, n'a pas encore disputé de match officiel avec le BVB. En revanche, la nouvelle recrue Julian Ryerson, qui a été recrutée il y a quelques jours seulement en provenance d'Union Berlin, fait partie du onze de départ. Outre Thomas Meunier, Mateu Morey et Emre Can, l'entraîneur de Dortmund Edin Terzic devra se passer du capitaine Marco Reus, qui ne s'est pas entraîné cette semaine en raison d'une maladie.

Au FC Augsbourg, l'entraîneur Enrico Maassen compte sur les nouvelles recrues Dion Beljo et Arne Engels dès le début du match. Kelvin Yeboah, Irvin Cardona et David Colina, également recrutés il y a quelques jours, seront sur le banc./bue/DP/jha