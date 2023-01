Haller, le buteur du BVB, fait son retour : le BVB bat Düsseldorf 5-1

MARBELLA (dpa-AFX) - Sébastien Haller a fait un retour étonnamment rapide, quelques mois seulement après sa deuxième opération du cancer. Lors du test 5-1 (2-1) du Borussia Dortmund contre Fortuna Düsseldorf à Marbella, le buteur du club de Bundesliga, chez qui une tumeur au testicule avait été diagnostiquée l'été dernier, est entré en jeu à la 74e minute. Le recordman des achats de Dortmund, recruté en début de saison pour 31,5 millions d'euros auprès de l'Ajax Amsterdam, a ainsi fait ses débuts sous le maillot jaune et noir mardi.

Les espoirs de voir l'international ivoirien de 28 ans dans le groupe pour le premier match officiel du sixième de Bundesliga, le 22 novembre à domicile contre le FC Augsbourg, s'accroissent donc. "Oui, tout est possible. Dans ma tête, il n'y a pas de limites. Je vais faire de mon mieux pour être là le 22 janvier", avait déclaré le convalescent lundi.

En novembre, Haller, qui devait remplacer le buteur Erling Haaland (Manchester City), avait dû subir une deuxième opération. Mais avant même le début officiel de l'entraînement du BVB il y a une semaine, il travaillait déjà avec beaucoup d'ambition à sa remise en forme en salle de musculation. Les bonnes valeurs obtenues lors du diagnostic de performance ont ouvert la voie à un retour rapide dans l'équipe.

Au vu du retour de Haller, le résultat du match est passé au second plan. Felix Passlack (5e minute), Karim Adeyemi (32e), Nico Schlotterbeck et Donyell Malen (86e/88e) ont permis à Dortmund de remporter une victoire méritée. Le Fortuna a égalisé par Dawid Kownacki (7e / penalty) pour atteindre le score intermédiaire de 1-1. Le 13 janvier, le BVB disputera un deuxième test contre le FC Bâle. Un jour plus tard, l'équipe de Terzic rentrera en Allemagne après le camp d'entraînement en Andalousie./bue/DP/jha